《滬／深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寒武紀
|(688256)
|2717.21
|兆易創新
|(603986)
|1799.33
|藥明康德
|(603259)
|1683.84
|恒瑞醫藥
|(600276)
|1533.93
|紫金礦業
|(601899)
|1526.62
|亨通光電
|(600487)
|1423.77
|生益科技
|(600183)
|1380.93
|中國巨石
|(600176)
|1219.98
|中天科技
|(600522)
|1210.79
|中國平安
|(601318)
|868.86
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|中際旭創
|(300308)
|5822.78
|寧德時代
|(300750)
|3949.03
|新易盛
|(300502)
|2942.36
|東山精密
|(002384)
|1945.96
|立訊精密
|(002475)
|1614.98
|中材科技
|(002080)
|1530.48
|北方華創
|(002371)
|1475.82
|天孚通信
|(300394)
|1267.16
|滬電股份
|(002463)
|947.65
|長川科技
|(300604)
|884.18
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社25日專訊》
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