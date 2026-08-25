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AH股新聞

25/08/2026 17:39

《滬／深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
 

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
寒武紀(688256)2717.21
兆易創新(603986)1799.33
藥明康德(603259)1683.84
恒瑞醫藥(600276)1533.93
紫金礦業(601899)1526.62
亨通光電(600487)1423.77
生益科技(600183)1380.93
中國巨石(600176)1219.98
中天科技(600522)1210.79
中國平安(601318)868.86
 
「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
中際旭創(300308)5822.78
寧德時代(300750)3949.03
新易盛(300502)2942.36
東山精密(002384)1945.96
立訊精密(002475)1614.98
中材科技(002080)1530.48
北方華創(002371)1475.82
天孚通信(300394)1267.16
滬電股份(002463)947.65
長川科技(300604)884.18

（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社25日專訊》

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