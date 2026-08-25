《神州經脈》7月非金融ODI創三個月高，燧原科技IPO下周三申購

滬綜指今日（25日）走勢反覆，午後止跌回升，全日收升0.19%報3889.44點，深成指跌0.35%，創業板指挫1%。兩市成交大幅縮減，全日交易額1.83萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日減1755億元或8.7%，更是4月7日（1.6萬億元）以來新低。分析人士稱，短期A股缺乏強有力驅動，市場情緒趨於謹慎，但繼續下行的空間預計較為有限。從板塊來看，有色金屬領跌，半導體表現亦疲，存儲芯片跌幅靠前。至於消費板塊則反彈，旅遊股升幅領先。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.7229，較上個交易日4時30分收盤價升9點子，全日在6.7202至6.7264之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報6.7852，較上個交易日跌11點子，三連跌，創8月19日以來近一周新低。



*今日新聞精選*



1. 據《路透》引述消息人士報道稱，國家主席習近平可能率領一個龐大的代表團出席下月在新德里舉行的金磚國家峰會，這將是他七年來首次訪問印度。印度將於9月12日至13日主辦金磚峰會。一名印度消息人士表示：「中國官員正忙於敲定酒店安排和安保程序。」另外兩名印度消息人士稱，習近平屆時可能由約400名官員陪同，2019年上次訪印時隨行官員不到200人。預計兩國官員將利用此次峰會探討擴大接觸的途徑，同時管控雙方在邊界和地區安全問題上的長期分歧。



2. 國家副主席韓正今日在北京會見印度國家安全顧問、中印邊界問題印方特別代表多瓦爾。他表示，中印要增進戰略互信，挖掘合作潛力，密切多邊協作，妥善管控分歧，推動兩國關係持續穩定發展。中印應從戰略高度和長遠角度看待和處理兩國關係，共同落實好兩國領導人重要共識。多瓦爾表示，莫迪高度重視對華關係。印方願同中方深化互利合作，妥處邊界問題，推動雙邊關係取得新進展。



3. 美國財政部長貝森特周一（24日）宣布大幅擴大對伊朗的經濟制裁，警告任何繼續與德黑蘭維持經貿往來的國家及企業均可能面臨美國二級制裁。貝森特直言，目標是切斷伊朗與全球經濟的主要聯繫。在北京，外交部發言人林劍今日在例行記者會上被問到相關情況時表示，當務之急是推動局勢降溫，盡快回歸對話談判軌道。中國同伊朗的合作始終在國際法框架內進行，不應受到干擾破壞。中方正密切關注相關動向，將採取一切必要措施，堅定維護自身權益。



4. 商務部今日公布，1-7月中國對外非金融類直接投資(ODI)以美元計為768.4億美元，下降9.1%；人民幣計價為5284.3億元，同比下降12.9%。《路透》根據數據測算，7月當月非金融類ODI規模為111.1億美元，環比增加5.5%，連續第二個月回升，創三個月新高；但同比進一步下降9.7%，較前月跌幅擴大8.8個百分點，已連續九個月呈現同比跌勢，跌幅觸及三個月最大。



5. 據《央視財經》報道，北京時間今日上午11時21分，長征六號丙遙一運載火箭在太原衛星發射中心發射升空，將中科衛星14星、中科衛星15星、銀河航天靈知09泰國立方星等7顆衛星順利送入預定軌道，飛行試驗任務取得圓滿成功。這是中國商業航天衛星企業首次面向東南亞國家完成整星研製、發射及在軌交付，證明中國商業航天企業已具備面向海外客戶提供交付、運營、教學一體化的完整解決方案能力。



6. 近日，有自媒體引述業內人士報道稱，今年下半年新申報的鋰電產能已暫停審批，短期內新增產能審批基本停滯。《財聞》今日向工信部求證，工作人員表示：未在官網查詢到相關信息。同日，先導智能(00470)(深:300450)、協鑫科技(03800)等上市公司接獲查詢，其中先導智能相關負責人稱該說法為「5月份的消息，不實」；協鑫科技負責人回應稱「沒有得到消息」。



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8. 燧原科技(滬:688801)公告稱，公司首次公開發行股票並在科創板上市，擬發行4303.5173萬股，佔發行後總股本10%，發行後總股本4.30億股。本次發行採用戰略配售、網下發行與網上發行相結合方式，初始戰略配售860.7034萬股，網下初始發行2754.2639萬股，網上初始發行688.55萬股。初步詢價日為8月28日，網上網下申購日為9月2日。燧原科技創立於2018年3月，為「國產GPU四小龍」之一。此次IPO擬融資金額為60億元。