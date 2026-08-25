《鍾之日記》恒指反彈乏力，藥明系逆市漲

8月25日，香港天氣：雨。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



美伊大打經濟戰，投資市場轉觀望，美股隔晚個別發展。港股昨日大跌近五百點後，今早反彈高開。不過科技股走勢反覆，汽車股表現低迷，雖然藥明系跑出，恒指盤中仍掉頭下跌，收報25511，微跌6點或0.02%。主板成交回落至2541億元。



*滬綜指收升0.19%，兩市成交額近五個月低*



滬綜指今日走勢反覆，午後止跌回升，全日收升0.19%報3889.44點，深成指跌0.35%，創業板指挫1%。兩市成交大幅縮減，全日交易額1.83萬億元人民幣，較上一個交易日減1755億元人民幣或8.7%，更是4月7日（1.6萬億元人民幣）以來新低。分析人士稱，短期A股缺乏強有力驅動，市場情緒趨於謹慎，但繼續下行的空間預計較為有限。



地緣政治方面，《彭博》報道稱，在下月習特會前，美國準備以中國製造業產能過剩為由，對華商品加徵7.5%的關稅。中印關係則有進一步回暖跡象，據報中國國家主席習近平可能率領一個400人代表團，出席下月在新德里舉行的金磚國家峰會，這將是他七年來首次訪問印度。



從板塊來看，有色金屬領跌，西部黃金(滬:601069)收低7.9%，盛新鋰能(深:002240)跌6.8%。半導體表現亦疲，存儲芯片跌幅靠前。至於消費板塊則反彈，旅遊股升幅領先，早前財政部表示「十五五」期間財政支出要更多轉向投資於人，支持國內消費。另外，地產板塊全日升1.5%，成都市進一步優化房地產政策，涉及降低首付比例、實施貸款利息補貼等。



*藥明生物績前漲7.4%，同系業績傳捷報*



藥明生物(02269)將於今天收市後公布中期業績，該股績前升7.4%，收報52.2元。同系的藥明合聯(02268)已於今日公布中期經調整盈利達10.27億元人民幣，按年增長37.4%，帶動藥明系股份全線造好。藥明合聯漲14.8%，收報80.15元，盤中曾見80.5元，創去年10月以來近一年高；藥明康德(02359)也升3.3%，報204.2元。



藥明合聯截至6月30日止中期盈利8.2億元人民幣，升9.87%，每股盈利65分人民幣，經調整盈利10.27億元人民幣，按年增37.4%，不派中期股息。期內收入37億元人民幣，升37%。



摩根士丹利將藥明合聯2026-2030年盈利預測上調最多5%，以反映更高的收入及毛利率假設。目標價由80元升至85元，評級「增持」。瑞銀鑑於藥明合聯上半年業績勝於預期，將公司2026-2028年每股盈測分別上調至1.59元、2.28元及3.1元人民幣，分別上調15%、5%及4%，目標價由87.4元調升至94.6元，重申「買入」評級。



至於藥明康德早於月初公布業績，集團中期來自持續經營及終止經營業務純利110.8億元人民幣，按年升33.7%；經調整純利為115.71億元人民幣，按年升83.2%。藥明康德派中期息0.51元人民幣，按年升45.7%。期內收入288.97億元人民幣，升38.9%。



*小鵬虧損擴大，零跑毛利率降，汽車股承壓*



小鵬集團(09868)、零跑汽車(09863)齊公布中期業績。前者收入下滑、虧損進一步擴大，後者則受惠於交付量增加，收入及純利顯著增長，但毛利率降低。汽車板塊今日表現低迷，小鵬收挫9.2%，報34.4元；零跑挫5.7%，報40.32元；理想汽車(02015)、蔚來(09866)均跌超3%。



具體來看，小鵬今年第二季經調整虧損按年擴大2.2倍至12.37億元人民幣，大於市場預期的7.67億元人民幣；收入同比增8%至197.44億元人民幣，亦遜於市場預期；毛利率增3.4個百分點至20.7%，勝預期，惟汽車毛利率下降2.2個百分點至12.1%。展望第三季，小鵬預期第三季汽車交付量11.5萬至12.1萬輛，總收入將介乎217億至234億元人民幣。



至於具身智能業務，小鵬旗下人形機械人項目完成超過9億美元融資，新一代人形機械人IRON預計於今年底進入大規模量產，初期將率先應用於小鵬自身的門市與產業園區，並計劃於2027年正式開啟市場交付。大摩認為，小鵬人形機器人在人工智能技術、機械人規格與實際進展方面，某程度上已接近美國領先企業的水準，技術實力獲外部資本驗證。該行維持對小鵬「增持」評級，目標價96元。



零跑汽車則公布，中期純利2.08億元人民幣，同比升5.31倍；收入381.07億元人民幣，升57.1%。公司上半年汽車總交付量為35.65萬輛，同比增60.8%，位居中國新勢力品牌銷量榜首。不過，毛利率較去年同期下降2.4個百分點至11.7%，主要由於原材料成本上漲影響和整車產品組合的變動。



零跑表示，海外市場已經成為公司重要的第二增長曲線，今年首七個月公司累計出口量已達約11.39萬輛，已完成年度目標的75.9%，預計全年將穩步突破15萬輛，並有望挑戰20萬輛的銷量目標。不過，零跑將今年盈利目標從約50億元人民幣下調至30億元人民幣，下調全年獲利展望，主要原因是原材料價格上漲導致毛利下滑。



*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。