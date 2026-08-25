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AH股新聞

25/08/2026 14:05

【ＡＩ】IDC：2026年中國AI基礎數據服務市場規模料將增至超78億元

　　國際數據公司(IDC)首次將AI基礎數據服務作為獨立賽道進行系統性量化研究，並於近日正式發布《中國人工智能基礎數據服務市場研究報告，2025》。報告顯示，2025年中國人工智能基礎數據服務市場規模達到62.62億元（人民幣．下同），同比增長27.8%，增速超出市場預期。預計2026年市場規模將進一步增長至78.34億元，2025-2030年複合年均增長率(CAGR)達19.6%。

　　IDC報告指出，從競爭格局來看，2025年中國AI基礎數據服務市場頭部廠商包括Appen、百度(09888)、中國電信(滬:601728)、海天瑞聲(滬:688787)、數據堂、景聯文和雲測科技。其中，Appen以11.5%的市場份額位居首位，百度以10.6%排行第二。市場整體集中度仍然較低，其他類別佔比高達56.3%。

　　報告並指，AI基礎數據服務市場呈現三大重要趨勢：一是數據需求從大規模採集轉向任務數據，涵蓋Agent執行軌跡、多步驟任務規劃、工具調用及企業流程數據；二是標註模式從純人工轉向人機協同；三是數據類型從泛多模態聚焦至能帶來生產力提升的生產行為信息。此外，市場對專業領域數據（如醫生級診斷、法律、金融分析）需求持續增大，推理及評測數據獲得更多關注，客戶群體向各行業廠商及軟件企業擴展。
《經濟通通訊社25日專訊》

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