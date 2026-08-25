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25/08/2026 17:30

【ＡＩ】上海：到2028年廣告產業規模突破4800億元，推進AI+廣告技術應用

　　上海市市場監督管理局印發《上海市推進廣告業擴能提質三年行動計劃（2026-2028年）》，提出到2028年，廣告產業規模突破4800億元人民幣，培育百億級龍頭企業6家，億元級骨幹企業350家，並進一步提高人工智能技術在廣告業全鏈條滲透率。

*拓展AI廣告新場景，探索端側智能體廣告*

　　行動計劃提出培育數智廣告新業態。聚焦短視頻、直播、智能終端、生成式搜索引擎廣告、AI對話廣告等營銷新場景新模式，以數據驅動與場景落地為導向，面向新型消費創新廣告服務模式。

　　同時，加快戶外數字廣告智慧屏開發，實現人流、場景動態適配投放，培育數字廣告新增長點。支持AI廣告生態區先行先試，探索端側智能體廣告、車載座艙廣告等新業態的合規落地。鼓勵開發廣告領域綠色低碳技術。

　　行動計劃並提出加速數智化轉型，加快大數據、區塊鏈、物聯網及AI等技術在廣告創意設計、內容製作、營銷代理、媒介發布、效果監測、內容審核等全鏈路應用。支持打造一批技術領先、專業度高的廣告智能體和AI協同業務場景，推動廣告產業技術底座升級；推進AI+廣告公共服務平台、AI廣告中試基地建設，為中小數字廣告企業提供技術支持。計劃亦鼓勵第三方技術服務機構善用算力、模型、語料等設施資源，為廣告內容生產和投放等提供要素保障。
《經濟通通訊社25日專訊》

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