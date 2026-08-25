《中國要聞》長征六號丙一箭七星成功發射，包括首個專為東南亞國家研製兼在軌交付衛星

據《央視財經》報道，北京時間今日上午11時21分，長征六號丙遙一運載火箭在太原衛星發射中心發射升空，將中科衛星14星、中科衛星15星、銀河航天靈知09泰國立方星等7顆衛星順利送入預定軌道，飛行試驗任務取得圓滿成功。



其中，銀河航天靈知09泰國立方星(GISTDA Cube Sat 1)由銀河航天抓總研製，用戶方為泰國地理信息與空間技術發展局(GISTDA)，主要用於為泰方提供國土、農業、生態等地表遙感數據收集服務，以及支撐泰國高校開展衛星設計研製、航天測控、遙感應用等方向的實踐教學。



報道指，這是中國商業航天衛星企業首次面向東南亞國家完成整星研製、發射及在軌交付，證明中國商業航天企業已具備面向海外客戶提供交付、運營、教學一體化的完整解決方案能力。當前，海外業務正成為中國商業航天企業新的拓展方向之一，商業航天領域此前鮮有民營企業直接開展整星出口業務。

《經濟通通訊社25日專訊》