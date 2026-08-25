「SKhynix淘寶旗艦店」終止經營，知情者：非海力士官方店，為品牌授權到期關店

淘寶平台「SKhynix旗艦店」突然宣告將於9月9日終止經營，並已下架所有產品一事受到關注。據《澎湃新聞》從知情人士處了解到，該店舖並非SK海力士官方旗艦店，而是授權店，因授權到期後品牌未繼續授權，正常關店，而其他仍在售的店舖是在銷售庫存產品。



據了解，該店舖公示的運營企業為「天津海利士科技有限公司」。報道指，昨日有消費者發帖稱，SKhynix旗艦店將關店，擔憂所購內存條無法享受售後質保。該媒體記者向淘寶、京東等平台的多家SKhynix存儲設備經銷店舖詢問售後質保情況，對方回覆稱，店舖之間沒有關係，售後均由店舖自行負責，例如有的店舖推出「五年質保，只換不修」的售後政策。



淘寶平台官方客服則表示，店舖關店後，若訂單仍在售後有效期內，可以嘗試在訂單詳情頁發起售後申請（如維修或退款）。若訂單已無售後入口或賣家未處理，可以嘗試聯繫平台客服協助處理，或查看商品是否有品牌方的官方質保。也有電商方面人士表示，已經售出的商品，店舖關停，並不影響產品原廠的售後。



*關店或與海力士收縮個人消費級業務相關*



報道表示，上述店舖關店，或與海力士品牌收縮個人消費級業務相關，店舖授權到期後，沒有新的授權，只能選擇關店。



韓國存儲巨頭SK海力士成立於1983年2月，其20多年前進入中國，當時與無錫簽署協議，建設首個大型海外晶圓製造廠，主要生產DRAM芯片。近年來AI浪潮帶動存儲芯片需求暴漲，讓SK海力士業績和股價一飛沖天。



2026年1月，市場消息傳出，SK海力士正在考慮緊隨美光的腳步，將產能從利潤微薄的消費級市場撤出。當時，SK海力士相關人士回覆《澎湃新聞》表示，沒有這樣的計劃，公司目前並未檢討或規劃退出消費者用產品事業的計劃。



7月29日，SK海力士公布第二季度業績，再度刷新上一季度創下的歷史紀錄。財報顯示，第二季度SK海力士運營利潤同比大增557%，達到60.5萬億韓元（約合2816億元人民幣）；營收同比增長257%，錄得79.3萬億韓元，淨利潤93.9萬億韓元，同比增長1242%。



8月19日，SK海力士宣布了一項價值40萬億韓元（約合286億美元）的股票回購並全部註銷計劃，創下韓國上市公司歷史之最。

《經濟通通訊社25日專訊》