【聚焦數據】前7月深圳工業增加值同比增9.2%，消費增幅、固投降幅收窄

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深圳市統計局公布1-7月深圳經濟運行情況。1-7月，全市規模以上工業增加值同比增長9.2%，增速比上半年加快0.5個百分點。分門類看，採礦業增加值同比增長3.3%，製造業增長9.9%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長3.3%。



*前7月深圳工業機器人產量增逾四成*



主要行業大類中，專用設備製造業增長14.4%，通用設備製造業增長14.3%，計算機、通信和其他電子設備製造業增長12.7%，電力、熱力生產和供應業增長9.1%。高技術產品產量保持快速增長，其中，3D打印設備、工業機器人、鋰離子電池產品產量分別增長62.3%、45.5%、27.1%。



*前7月深圳網上零售額增速擴大1個百分點*



1-7月，深圳全市社會消費品零售總額5895.25億元(人民幣．下同)，同比增長1.1%，增幅較上半年收窄0.1個百分點。分消費類型看，商品零售增長0.6%；餐飲收入增長4.9%。基本生活類和部分升級類商品銷售增勢較好，限額以上單位通訊器材類、化妝品類、文化辦公用品類、飲料類、糧油食品類商品零售額分別增長35.1%、14.2%、13.9%、6.8%、5.4%。網上零售較快增長，限額以上單位通過互聯網實現的商品零售額增長9.8%；上半年增速為8.8%。



*前7月深圳房地產開發投資降幅收窄1.9個百分點*



1-7月，深圳全市固定資產投資同比下降10.9%，降幅較上半年收窄3.7個百分點；扣除房地產開發投資，全市固定資產投資下降3.3%。基礎設施投資增長11.9%；房地產開發投資下降26.7%，降幅較上半年收窄1.9個百分點；工業技術改造投資增長16.0%。



分行業看，信息傳輸、軟件和信息技術服務業投資增長145.7%，租賃和商務服務業投資增長47.6%，科學研究和技術服務業投資增長41.2%。高技術產業投資同比增長35.1%，其中信息服務業、計算機及辦公設備製造業、科技成果轉換服務業投資同比分別增長161.9%、87.4%、59.1%。

《經濟通通訊社25日專訊》