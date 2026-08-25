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25/08/2026 16:13

【聚焦數據】首7月中國對外非金融類直接投資768.4億美元，下降9.1%

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 2026年1-7月中國非金融類直接投資768.4億美元，下降9.1%
▷ 對外承包工程完成營業額1019.7億美元，增長12.1%
▷ 對一帶一路國家非金融類直投221億美元，下降1.4%

　　據商務部、外匯局統計，2026年1-7月，中國全行業對外直接投資6845.1億元人民幣，同比增長2.8%（以美元計為995.3億美元，增長7.3%）。其中，中國境內投資者共對全球148個國家和地區的7742家境外企業進行了非金融類直接投資，累計投資5284.3億元人民幣，下降12.9%（以美元計為768.4億美元，下降9.1%）。

　　2026年1-7月，中國企業共向境外派出各類勞務人員27.4萬人，較上年同期增加4.3萬人；其中承包工程項下派出8.3萬人，勞務合作項下派出19.1萬人。月末在外各類勞務人員67.3萬人。

　　2026年1-7月，中國對外承包工程業務完成營業額7012.8億元人民幣，同比增長7.4%（以美元計為1019.7億美元，增長12.1%），新簽合同額10087.6億元人民幣，下降6%（以美元計為1466.8億美元，下降1.9%）。

*首7月對一帶一路國家美元計非金融類直投降1.4%*

　　2026年1-7月，中國企業在共建「一帶一路」國家非金融類直接投資1519.9億元人民幣，同比下降5.5%（以美元計為221億美元，下降1.4%）。

　　對外承包工程方面，中國企業在共建「一帶一路」國家承包工程完成營業額6032.8億元人民幣，增長10.8%（以美元計為877.2億美元，增長15.6%）；新簽合同額9153億元人民幣，同比下降3.4%（以美元計為1330.9億美元，增長0.8%）。
《經濟通通訊社25日專訊》

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