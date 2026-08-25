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25/08/2026 17:55

《中國要聞》財政部稱將精準有效實施更積極財策，發改委指會更大力激發釋放內需潛力

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 全國人大常委會會議今於北京舉行，趙樂際主持
▷ 財政部將精準有效實施更積極財政政策
▷ 發改委擬更大力度激發釋放內需潛力

　　據《新華社》報道，十四屆全國人大常委會第二十四次會議今日上午在北京人民大會堂舉行第一次全體會議。趙樂際委員長主持。會議聽取了多個部委相關法案草案審議結果的報告、相關法例修訂草案修改情況的匯報等。其中，財政部副部長林澤昌受國務院委託作了關於今年以來預算執行情況的報告。報告指出，財政政策更加積極、精準發力，預算執行和財政運行總體平穩。

　　報告並介紹了落實十四屆全國人大四次會議預算決議情況，提出下一步財政重點工作安排：精準有效實施更加積極的財政政策；加快現代化產業體系建設；切實保障和改善民生；加強重點領域風險防範化解；持續深化財政管理改革；強化穿透式財政監管。

　　此外，國家發改委副主任王昌林受國務院委託作了關於今年以來國民經濟和社會發展計劃執行情況的報告。報告指出，今年以來，經濟運行總體平穩、穩中有進，呈現動能向新、結構向優的發展態勢，供給和需求結構持續優化，新質生產力加快發展，高質量發展扎實推進，社會大局保持穩定，實現質的有效提升和量的合理增長。

　　報告指，下半年要圍繞落實「十五五」規劃發力提效實施宏觀政策，以更大力度激發釋放內需潛力，創新引領現代化產業體系建設，全面深化改革擴大開放，促進城鄉區域協調發展，加快推進經濟社會發展全面綠色轉型，加強重點領域安全能力建設，多措並舉保障改善民生，穩妥有序化解重點領域風險。

　　會議還審議了有關任免案。
《經濟通通訊社25日專訊》

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