【ＦＯＣＵＳ】貝森特兩新招出擊，伊朗「混合戰」硬碰硬

【FOCUS】「我們將實施最高等級（the highest level）的經濟制裁」，若回想這段特朗普2018年5月對伊朗「去核」的最後通牒式威脅，自然不難明白，德黑蘭何解將美國最新祭出的「經濟孤立行動（Operation Economic Outcast）」斥之為「老套故事」。華盛頓今次左手劍指伊朗五大「生命線」，右手高舉美元體系二級制裁大棒，能否真正打趴伊朗這個「壞孩子」？



*經濟D－Day追殺加密貨幣*



82年前，盟軍借D-Day登陸法國諾曼底，繼而解放巴黎，直至終結納粹在歐洲的統治。諷刺的是，由美國財長貝森特操刀、針對伊朗的最新「D-Day」行動，卻相當於承認長達6個月的「軍事戰」無功而返，轉為新一輪「經濟戰」。



據美國財政部周一（當地時間24日）下午公布的行動大綱，今次制裁與之前不同的是，其一，將數字資產、黃金納入伊朗的「生命線」範圍（另三大為科技、航空、航運）。早在6月，美國就制裁了伊朗最大加密貨幣交易所Nobitex的首席執行官等人，7月再凍結Tron區塊鏈上的4個錢包，其持有的4.75億美元穩定幣被指跟伊朗央行有關。



其二，警告任何跟伊朗開展業務的國家和實體，都可能面對遭排除於美元體系之外的二級制裁。貝森特暗示，本周稍晚將對一家金融機構宣布「重大制裁」，這意味可能引發貸款審批、貿易融資、大宗商品結算等領域的連鎖反應。



*忌憚反制隻字未提「中國」*



值得留意的是，當坊間普遍相信，上述大招生效的關鍵在於北京是否配合，據美中經濟與安全審查委員會數據，中國購買約九成的伊朗出口石油（去年日均達140萬桶），但貝森特卻隻字未提「中國」，僅稱「我們正在給所有人糾正不良行為的機會，我為什麼要搞垮全球金融體系？」



從另一角度看，今次D-Day行動距離特朗普預告的中國最高層訪美僅餘不到一個月時間，盡管美國去年曾制裁3間中國俗稱「茶壺」的小型獨立煉油廠，5月制裁位於青島的石油碼頭營運商，最新再將數間內地和香港物流等實體加入SDN（特別指定國民）名單，但任何重大「制裁」都須承受北京的反制報復風險。



令華府略感欣慰的是，早前遭遇伊朗報復式空襲最多的阿聯酋上周三（19日）宣布，暫停與伊朗的所有貿易、商業交流和金融交易。不過，鑒於伊朗在當地的影子銀行網絡以及涵蓋石油、航運、投資等幌子公司早已運作多年，阿布扎比的「官宣」能在多大程度削弱德黑蘭的「抵抗經濟」可謂言之尚早。



*重建經濟聯繫＋持續推高油價*



真正的考驗實際來自伊朗內部，面對里亞爾兌美元匯率暴跌至200萬以下創新低，大米、牛肉價格較戰前分別飆升60%、150%，IMF預計當地通脹年底將升至近70%，政府急需採取措施，確保制裁壓力不會轉化為街頭動盪。



為此，伊朗央行行長喊話稱，外匯價格上漲是暫時的，很快就會回落；革命衛隊發言人則透露，將重建與各國的經濟聯繫。具體而言，伊朗正試圖激活巴基斯坦、土耳其、伊拉克、里海等區域通道，並通過內部法規調整加快陸路貨物周轉。同時，按伊朗「混合戰」的劇本，再次瞄準被視作霍爾木兹海峽替代的波斯灣航線以及海灣國家的能源設施，持續推高油價，一場非對稱的伊朗對美國的「經濟戰」呼之欲出。