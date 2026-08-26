《滬／深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寒武紀
|(688256)
|1852.27
|紫金礦業
|(601899)
|1714.01
|亨通光電
|(600487)
|1654.80
|兆易創新
|(603986)
|1513.21
|生益科技
|(600183)
|1289.42
|藥明康德
|(603259)
|1193.13
|瀾起科技
|(688008)
|1131.81
|中國巨石
|(600176)
|1037.24
|中微公司
|(688012)
|976.51
|恒瑞醫藥
|(600276)
|882.12
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|中際旭創
|(300308)
|3241.48
|寧德時代
|(300750)
|2978.36
|新易盛
|(300502)
|2705.33
|北方華創
|(002371)
|2471.97
|滬電股份
|(002463)
|1585.15
|立訊精密
|(002475)
|1517.21
|東山精密
|(002384)
|1344.38
|天孚通信
|(300394)
|1264.23
|通鼎互聯
|(002491)
|854.23
|邁為股份
|(300751)
|710.05
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社26日專訊》
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