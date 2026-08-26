《神州頭條》財經報章頭版摘要：銀行業監督管理法修訂，將加強消費者權益保護

內地主要財經報章頭版摘要如下:



《中國證券報》



我國修改銀行業監督管理法，擬加強消費者權益保護

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銀行業監督管理法修訂草案8月25日提請全國人大常委會會議二次審議。草案二審稿進一步壓實銀行業監督管理機構保護銀行業消費者的職責，完善相關制度，並針對實踐中存在的銀行業金融機構從業人員挪用客戶資金等違法行為專門予以規制。



中央結算公司調降部分主營業務收費

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中央國債登記結算有限責任公司8月25日消息，為持續落實國家減稅降費精神，進一步促進金融基礎設施服務提質增效，中央結算公司決定調降部分主營業務收費。優惠措施自2026年9月1日起至2028年12月31日止有效。



激發民間投資活力，更多支持舉措將加快落地

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近期，激發民間投資活力的政策信號密集釋放。財政部副部長廖岷日前在國新辦舉行的新聞發布會上表示，將優化實施財政金融協同促內需一攬子政策，更大力度激發民間投資和促進居民消費，下半年還有新的政策要推出。專家認為，在政策支持方向明確的背景下，後續更多細化舉措將落地，助力降低資金使用成本，進一步提振民間投資信心。





《上海證券報》



我國修改銀行業監督管理法擬加強消費者權益保護

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銀行業監督管理法修訂草案8月25日提請全國人大常委會會議二次審議。草案二審稿進一步壓實銀行業監督管理機構保護銀行業消費者的職責，完善相關制度，並針對實踐中存在的銀行業金融機構從業人員挪用客戶資金等違法行為專門予以規制。



科創板公司交出上半年新質「答卷」，三大硬科技產業迸發增長新動能

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2026年上半年，科創板公司整體經營穩中有進，發展質效持續提升，彰顯硬科技企業的發展韌性、向新活力和成長潛能。據上海證券報記者統計：截至8月25日18時，在301家已發布半年報的科創板公司中，有229家今年上半年營業收入實現同比增長，佔比近八成；剔除扭虧公司，有216家公司歸母淨利潤實現同比增長，佔比超七成，其中，普冉股份、拓荊科技、晶豐明源、復旦微電等39家公司業績增幅超過100%。



高技術產業加速吸引外資，「投資中國」熱度不減

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外資向新態勢日趨明顯。商務部副部長兼國際貿易談判副代表凌激8月25日在國新辦新聞發布會上表示，今年前7個月，高技術產業吸引外資同比增長32.7%，高技術產業外資的進入在不斷增長。





《證券時報》



「投資中國」熱度不減，外資深度融入中國產業生態

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8月25日，商務部副部長兼國際貿易談判副代表凌激將跨國公司對華投資的新趨勢概括為三個轉變--從「注重成本」向「注重價值」轉變、從「填補空白」到「鍛造實力」轉變、從「獨立運營」向「協同發展」轉變。他指出，近年來吸引外資趨緩甚至增速回落的主要在傳統領域，目前有超過40%的外資增量都投向了高技術產業，且新進入外資仍在不斷增長。商務部數據顯示，今年前7個月，高技術產業吸引外資同比增長了32.7%。



上市公司併購重組活躍，硬科技領銜提質增效

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政策暖風頻吹，近期A股上市公司併購重組市場湧現出諸多新亮點：部分擬IPO公司轉向併購賽道，硬科技領域重組交易熱度不減，併購基金加速落地，併購重組成為上市公司做強核心主業、搶佔新興賽道的重要路徑。



車企駛進具身智能賽道的考量

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8月24日，小鵬機器人業務完成首輪超9億美元融資，投後估值超63億美元（約430億元人民幣），刷新中國具身智能行業單輪私募股權融資紀錄。車企集體湧向具身智能領域，背後的一個重要原因是汽車產業鏈與機器人產業鏈高度重合，技術可以直接遷移，電機、電控、傳感器、芯片、精密製造等，都是車企的存量能力。同時，從供應鏈管理、車規級品質到大規模量產經驗，車企具備從樣機走向量產的系統性工程化能力。此外，汽車總裝車間是勞動力最密集的環節，也是人形機器人場景落地最理想的第一站。

《經濟通通訊社26日專訊》