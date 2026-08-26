《神州經脈》彩票銷售增近七成，即夢片場啟動，滬指重上三千九

A股三大指數集體收高，滬綜指升0.59%報3912.52點，重上3900關，深成指亦揚0.69%，創業板指升0.51%。滬深兩市全日成交額1.8萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日再減232億元或1.3%，刷新近五個月低位紀錄。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.7205，較上個交易日4時30分收盤價升24點子，兩連升，全日在6.7201至6.7218之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報6.7829，較上個交易日升23點子，止三連跌，並較市場預測偏弱663點，為2月27日以來最大偏離水平。



*今日新聞精選*



1. 外交部發言人林劍宣布，8月30日至9月3日，國家主席習近平將出席在吉爾吉斯首都比什凱克舉行的2026年上海合作組織峰會，並應吉爾吉斯總統扎帕羅夫、埃及總統塞西邀請對兩國進行國事訪問。林劍表示，今年峰會，習近平將同與會各國領導人就新形勢下深化上合組織各領域合作，以及當前重大國際和地區問題深入交換意見。對於外媒提問峰會中的重點議題是否會包括伊朗問題，林劍稱，「關於訪問的具體信息，我們會適時發布消息」。



2. 工信部副部長辛國斌今日在國新辦記者會介紹全力抓好「十五五」規劃實施、加快推進新型工業化有關情況時表示，工信部將加快打造集成電路、航空航天、生物醫藥、低空經濟、新型儲能、智能機器人等新興支柱產業，推動量子科技、生物製造、氫能和核聚變能、腦機接口、具身智能、第六代移動通信(6G)等未來產業成為新的經濟增長點。



3. 備受關注的寧德時代(03750)(深:300750)旗下梘下窩鋰復產進展又現新情況。宜春市生態環境局今日發布說明，宜春時代新能源礦業有限公司江西省宜豐縣圳口里-奉新縣梘下窩鋰礦採礦項目環境影響報告書在擬受理公示期間，群眾對建設單位前期公示的網站存在質疑，因此將該擬受理公示撤銷，待後續核准符合要求後，再另行公示。



4. 財政部數據顯示，7月份，全國共銷售彩票875.71億元，同比增加356.22億元，增長68.6%，主要是足球世界盃期間競猜型彩票銷量增長較快。其中，福利彩票機構銷售156.31億元，同比減少22.96億元，下降12.8%；體育彩票機構銷售719.4億元，同比增加379.18億元，增長111.5%。



5. 字節跳動旗下即夢AI今日正式推出影視內容廠牌「即夢片場」，將與影視公司、專業影視團隊與AI內容創作者合作，探索AI原生影像從創作到發行的完整商業路徑。即日起，平台面向電影、劇集項目開放徵集，入選項目將獲得算力、技術、資金、行業資源等支持，徵集期將持續至2026年12月。



6. 深圳國際通用人工智能產業博覽會暨全球具身智能機器人產業博覽會今日在深圳國際會展中心(寶安)開幕，一連舉辦3天至8月28日。大會以「人機協同．無界未來」為主題，聚焦AI核心能力、具身智能、仿生智能、AI+場景應用等方面。據介紹，現場1012家企業帶來1200件可直接訂貨的成熟展品。



7. 據《人民日報》報道，中國航空運輸協會有關負責人表示，目前協會正牽頭起草機票退改簽領域的專項團體標準，計劃於年內正式發布並實施。標準將明確退改要求，所有售票平台、航空公司官方渠道，必須通過醒目字體、彈窗強制提示、專屬標識、前置告知等方式，在旅客支付訂單前主動公示退改費率、限制條件、免費退改場景，解決規則隱蔽、看不懂、不知情的問題。



8. 近日有汽車產業人士爆料稱，特斯拉(US.TSLA)專門為FSD（Full Self-Driving Supervised）入華籌備的上海數據中心已「人去樓空」，相關對接團隊全部撤離。據《每日經濟新聞》向特斯拉中國方面求證，一位內部人士回應稱這屬「不實消息」。