《鍾之日記》港股止跌，阿里續彈

8月26日，香港天氣：雨。香江魚缸：升。祖國股市：升。



油價及美債息高位回落，隔晚美股造好，港股今日高開高走。阿里巴巴(09988)創辦人馬雲據報斥逾6億元增持公司股份，阿里股價續彈；安踏(02020)中期業績不俗，大升一成。恒指連跌兩日後今日收升141點或0.6%，報25652，主板成交2548億元。



*A股升0.59%企上3900，兩市成交僅1.8萬億*



A股三大指數集體收高，滬綜指升0.59%報3912.52點，重上3900關，深成指亦揚0.69%，創業板指升0.51%。滬深兩市全日成交額1.8萬億元(人民幣．下同)，較上一個交易日再減232億元或1.3%，刷新近五個月低位紀錄。



從板塊來看，券商股領漲，湘財股份(滬:600095)升停，招商證券(滬:600999)升5.2%。中航證券發現，從已披露的半年報數據來看，上市券商營業收入、歸母淨利潤整體實現同比正向增長，行業內部經營分層特徵進一步凸顯。市場交易活躍度回暖帶動經紀業務基本面修復，自營投資抓住市場結構性行情增厚投資收益，疊加財富管理轉型持續深化、機構綜合服務業務穩步擴張，共同驅動上市券商上半年經營業績改善。



有色金屬板塊全日走強，江西銅業(滬:600362)漲停，公司上半年營收同比增長19.5%；淨利潤同比增長106.8%。此外，上海市加快國際貿易中心建設「十五五」規劃提到，要擴大銅、鋁等重點金屬品類交易規模；加快健全鋰、鈷、鎳等新興金屬期貨品種序列等舉措。



下跌方面，油股、傳媒娛樂及農業股有所回調，AI、英偉達概念等普跌。



*阿里升2.1%，馬雲斥逾6億增持自家股份*



阿里巴巴(09988)上周日（23日）公布配售計劃，擬籌近800億元以投入人工智能，其股價周一（24日）急挫8.5%。市場其後傳出創始人馬雲及多名高管增持公司股份，帶動投資者信心回暖。阿里今日股價繼續回彈，收升2.1%，報116.6元。



據《南華早報》引述消息人士報道，阿里創始人馬雲連續數日買入自家股票，總值超過6億元。消息人士表示，這些增持行動顯示馬雲「對阿里巴巴實現其AI雄心並把握未來長期成長機會充滿信心」。



阿里巴巴董事長蔡崇信(Joe Tsai)及首席執行官吳泳銘(Eddie Wu Yongming)亦於過去兩天內，累計斥資2.02億元購入公司股票。其中，蔡崇信繼周一買入價值8000萬元的股票後，又於次日增持了約8200萬元的股票；吳泳銘則在周一投入了約4000萬元。



至於阿里此次配售，有消息人士透露，股權配售啟動後，訂單規模很快便超過百億美元。數小時後配售結束，最終總訂單需求達280億美元，相當於近3倍的超額認購，其中主權基金和長線基金訂單規模接近60億美元。中東、歐洲、亞洲等地區的主要主權基金積極參與，最終分配給主權和長線基金的比例超過40%。



投資研究機構晨星指出，儘管阿里巴巴此次配售價格低於其公允價值估計，但該價格並不會顯著損害股東價值；該行又稱，此次配股有助改善阿里的資金結構，並降低資產負債表風險，無論對長期投資者或內部人士而言，阿里仍具吸引力。



*安踏體育半年多賺35%，績後漲近一成*



安踏體育(02020)中期多賺35%，派息亦增一成，股價抽高，收升9.5%報78.75元，為表現次佳藍籌。



安踏公布截至6月底止中期業績，股東應佔溢利94.87億元(人民幣．下同)，按年增加34.93%。每股基本盈利3.42元，中期息派1.51港元，增加10.22%。期內收入再創歷史新高，達435.07億元，按年增12.9%。毛利率按年提升0.5個百分點至63.9%。



上半年，不包括由Amer Sports配售事項2026權益攤薄所致的利得，股東應佔溢利增加12.9%至79.38億元。



分品牌看，安踏品牌收入177.71億元，升4.8%；FILA品牌收入150.45億元，升6.1%；所有其他品牌收入106.91億元，升44.2%。



安踏表示，下半年的外部宏觀環境仍存不確定性，但運動消費的長期趨勢沒有改變，相信運動鞋服行業將維持平穩運行，戶外專業賽道維持高增長態勢，而集團將繼續秉持「單聚焦、多品牌、全球化」戰略，以長期主義穿越行業周期。安踏還表明將持續加大對AI技術的投入，利用數字化賦能整個業務鏈路，以把握全球運動消費格局重塑帶來的機遇。



部分消費股亦見升幅，海底撈(06862)揚7.4%，老鋪黃金(06181)升4%，農夫山泉(09633)收高2.4%，滬上阿姨(02589)升2.1%。



*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。