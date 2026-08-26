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26/08/2026 11:18

特斯拉中國回應上海數據中心「人去樓空」：不實消息

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 特斯拉中国否认上海数据中心人去楼空传言
▷ 上海数据中心境内数据全留存，临港AI中心2026年运营
▷ FSD中国未列订阅名单，官网仍列使用地区

　　近日，有汽車產業人士爆料稱，特斯拉專門為FSD（Full Self-Driving Supervised，監督版完全自動駕駛，以下簡稱FSD監督版）入華籌備的上海數據中心已「人去樓空」，相關對接團隊全部撤離。據《每日經濟新聞》向特斯拉中國方面求證，一位內部人士回應稱：「不實消息。」

　　公開信息顯示，特斯拉在中國的FSD數據合規及本土化準備仍在推進。特斯拉上海數據中心已實現境內數據全留存，位於上海臨港的人工智能訓練中心於2026年2月投入運營，並與百度地圖合作使用合規高精地圖。此前，特斯拉相關車型已通過四項汽車數據安全標準認證，為FSD進一步推進中國市場適配和數據合規奠定基礎。

*官網更新FSD名單，中國不在其中*

　　在這次爆料流出前，特斯拉北美官網8月21日更新了最新的FSD全球可用地區清單，目前全球僅有12個地區開放FSD監督版訂閱，分別為美國、加拿大、墨西哥、波多黎各、澳洲、新西蘭、韓國、荷蘭、立陶宛、愛沙尼亞、丹麥和比利時，名單中並未出現中國。

　　不過，《每日經濟新聞》報道指出，相關說法存在一定誤讀。上述名單列出的是目前可以開通FSD監督版「訂閱」(Subscription)的地區，並不等同於FSD監督版可以實際使用的全部地區。由於目前中國市場尚未開通FSD監督版訂閱服務，因此中國並未出現在這份名單中。與此同時，特斯拉美國官網顯示，在FSD監督版的可使用地區列表中，中國仍然位列其中。
《經濟通通訊社26日專訊》

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