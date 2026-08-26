【ＡＩ】騰訊高管回應「做AI慢了」質疑：熬得久，比起得早更重要

據內媒報道，騰訊(00700)高級執行副總裁、雲與智慧產業事業群(CSIG)CEO湯道生，近期在騰訊內部刊物發文，提到外界對「騰訊做AI慢了」的質疑。湯道生坦言，一點不焦慮是不可能的，承認過去算力供給不足，一定程度拖累了混元大模型的迭代節奏，但他並不認同以短期熱度評判AI企業的成敗。



湯道生在文中表示：起得早也許不是最關鍵，AI的下半場才剛開始，新機會不斷出現，市場格局正在變化，商業模式與產業鏈的價值分配還沒定型。他以移動互聯網發展史類比，指不少早期入局消費電子的企業，例如諾基亞、摩托羅拉與黑莓等玩家，最終沒能熬過行業迭代。他稱，更願意把大模型競賽看成一場馬拉松，現在可能才跑完頭一公里。「起得早雖然重要，但熬得久才有機會抓住持續出現的新機遇。」



據湯道生介紹，騰訊元寶沉澱的評測、反饋閉環等底層能力，已經反向復用在WorkBuddy身上。伴隨公司多條AI產品線齊頭並進，元寶團隊可以卸下部分短期增長壓力，專注打磨基礎能力。他並在文章中指出，依托和混元Hy3的聯合設計Co‑Design模式，元寶搜索體驗、用戶留存持續改善，單位運營成本不斷下降。

《經濟通通訊社26日專訊》