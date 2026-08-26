《中國要聞》機票退改新標準計劃年內出台，要求強制彈窗提示

據《人民日報》報道，中國航空運輸協會有關負責人表示，目前協會正牽頭起草機票退改簽領域的專項團體標準，計劃於年內正式發布並實施。



據報道，針對旅客關注的機票退改服務痛點，中國航協已統籌推進機票退改服務升級優化工作，推出多項舉措。一是研究出台退改標準，全面提升規則透明度。標準將明確退改要求，所有售票平台、航空公司官方渠道，必須通過醒目字體、彈窗強制提示、專屬標識、前置告知等方式，在旅客支付訂單前主動公示退改費率、限制條件、免費退改場景，解決規則隱蔽、看不懂、不知情的問題，保障旅客知情權、選擇權。



二是推廣優質惠民政策，引導行業服務升級。東航(00670)(滬:600115)近日率先調整國內客票退改規則，明確自8月6日（含）起銷售的國內客票，所有艙位均可在航班離站前14天以上免費自願退票、變更，打破了折扣票不可免費退改的傳統限制。



三是強化行業合規培訓，規範服務執行口徑。針對一線客服、票務代理、線上平台工作人員開展常態化專項培訓，規範退改規則解讀、糾紛處置流程等工作。



舉措還提到攻堅國際機票服務難題，實現跨境規則透明化。督促國內航空公司和銷售平台細化國際航線退改規則，前置風險提示。主動對接外國航空公司，加大協調力度，推動跨境、跨航司退改服務規範化、透明化。

《經濟通通訊社26日專訊》