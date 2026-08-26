《Ａ股行情》滬綜指低開0.2%，馬雲增持阿里

在阿里巴巴(09988)折讓配股籌800億港元後，創辦人馬雲連續多日增持阿里，總額超過6億港元，以顯示其對阿里AI發展的信心。滬深股市今早漲跌不一，滬綜指低開0.2%，報3881.74點，深成指高開0.11%，創業板指高開0.35%。



AI競賽激烈，內地科技公司為保持領先地位重本投資。《南華早報》引述消息人士指，馬雲斥逾港6億元增持公司股份，阿里董事局主席蔡崇信及首席執行官吳泳銘合共斥資逾港2億元增持，三人近日累計增持總額已逾8億港元，彰顯他們對阿里巴巴AI戰略及長遠增長前景的堅定信心。惟盤初滬深AI概念股未見明顯起色。



此外，十四屆全國人大常委會第二十四次會議昨日上午在北京人民大會堂舉行第一次全體會議。其中，財政部副部長林澤昌受國務院委託作了關於今年以來預算執行情況的報告。報告提出下一步財政重點工作安排：精準有效實施更加積極的財政政策；加快現代化產業體系建設；切實保障和改善民生；加強重點領域風險防範化解；持續深化財政管理改革；強化穿透式財政監管。



另外，人民銀行今日進行2395億元(人民幣．下同)7天期逆回購，公開市場今日沒有逆回購到期，即淨投放2395億元，連續四個交易日放水共10605億元。

《經濟通通訊社26日專訊》