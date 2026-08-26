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AH股新聞

26/08/2026 11:49

《Ａ股行情》滬綜指半日收升0.7%重返3900，有色金屬股衝高

　　A股今日早盤震盪反彈，滬指半日升0.7%報3916.83點，重返3900點，深成指升1.2%，創業板漲1.37%。滬深兩市半日成交額12309億元（人民幣．下同），較上個交易日同時段成交增837億元或7%。

　　盤面上，有色金屬股衝高，江西銅業(滬:600362)及金誠信(滬:603979)升停。江西銅業　公告稱，半年度實現營業收入3071.55億元，同比增長19.53%；歸屬於上市公司股東的淨利潤86.32億元，同比增長106.77%。政策方面，上海市政府印發《上海市加快國際貿易中心建設「十五五」規劃》。其中提到，加快大宗交易品類拓展。擴大銅、鋁等重點金屬品類交易規模。加快健全鋰、鈷、鎳等新興金屬期貨品種序列。

　　另外，可控核聚變概念活躍，融發核電(深:002366)、百利電氣(滬:600468)漲停。2026核聚變能大會披露：由中國聚變能源有限公司牽頭，聯合上海超導、東部超導等9家主體組成長三角創新聯合體，圍繞中國環流四號聚變裝置需求，形成高溫超導強場托卡馬克磁體研製能力與工程化技術體系。目標2028年前建成首條25T高溫超導強場磁體研製和測試線，2030年前完成原型磁體研製。
《經濟通通訊社26日專訊》

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