《Ａ股行情》滬綜指收升0.59%企上三千九，兩市成交僅1.8萬億元

A股三大指數集體收高，滬綜指升0.59%報3912.52點，重上3900關，深成指亦揚0.69%，創業板指升0.51%。滬深兩市全日成交額1.8萬億元(人民幣．下同)，較上一個交易日再減232億元或1.3%，刷新近五個月低位紀錄。
從板塊來看，券商股領漲，湘財股份(滬:600095)升停，招商證券(滬:600999)升5.2%。中航證券發現，從已披露的半年報數據來看，上市券商營業收入、歸母淨利潤整體實現同比正向增長，行業內部經營分層特徵進一步凸顯。市場交易活躍度回暖帶動經紀業務基本面修復，自營投資抓住市場結構性行情增厚投資收益，疊加財富管理轉型持續深化、機構綜合服務業務穩步擴張，共同驅動上市券商上半年經營業績改善。
有色金屬板塊全日走強，江西銅業(滬:600362)漲停，公司上半年營收同比增長19.5%；淨利潤同比增長106.8%。此外，上海市加快國際貿易中心建設「十五五」規劃提到，要擴大銅、鋁等重點金屬品類交易規模；加快健全鋰、鈷、鎳等新興金屬期貨品種序列；深化大宗商品數字化應用等舉措。
下跌方面，油股、傳媒娛樂及農業股有所回調，AI、英偉達概念等普跌。
|收市（點）
|升/跌(%)
|成交金額（億元人民幣）
|滬深300
|4590.79
|+0.85
|上證指數
|3912.52
|+0.59
|8572.23
|深證成指
|13841.33
|+0.69
|9515.00
|創業板指
|3414.88
|+0.51
|科創50
|1632.02
|+1.71
|B股指數
|288.81
|+1.32
|2.46
|深證B指
|1163.38
|-0.31
|0.96
《經濟通通訊社26日專訊》
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