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AH股新聞

26/08/2026 15:03

《Ａ股行情》滬綜指收升0.59%企上三千九，兩市成交僅1.8萬億元

　　A股三大指數集體收高，滬綜指升0.59%報3912.52點，重上3900關，深成指亦揚0.69%，創業板指升0.51%。滬深兩市全日成交額1.8萬億元(人民幣．下同)，較上一個交易日再減232億元或1.3%，刷新近五個月低位紀錄。

　　從板塊來看，券商股領漲，湘財股份(滬:600095)升停，招商證券(滬:600999)升5.2%。中航證券發現，從已披露的半年報數據來看，上市券商營業收入、歸母淨利潤整體實現同比正向增長，行業內部經營分層特徵進一步凸顯。市場交易活躍度回暖帶動經紀業務基本面修復，自營投資抓住市場結構性行情增厚投資收益，疊加財富管理轉型持續深化、機構綜合服務業務穩步擴張，共同驅動上市券商上半年經營業績改善。

　　有色金屬板塊全日走強，江西銅業(滬:600362)漲停，公司上半年營收同比增長19.5%；淨利潤同比增長106.8%。此外，上海市加快國際貿易中心建設「十五五」規劃提到，要擴大銅、鋁等重點金屬品類交易規模；加快健全鋰、鈷、鎳等新興金屬期貨品種序列；深化大宗商品數字化應用等舉措。

　　下跌方面，油股、傳媒娛樂及農業股有所回調，AI、英偉達概念等普跌。
 

表列滬深股市主要指數
 收市（點）升/跌(%)成交金額（億元人民幣）
滬深3004590.79+0.85　
上證指數3912.52+0.598572.23
深證成指13841.33+0.699515.00
創業板指3414.88+0.51　
科創501632.02+1.71　
B股指數288.81+1.322.46
深證B指1163.38-0.310.96

《經濟通通訊社26日專訊》

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