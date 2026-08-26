《中國要聞》工信部：未來五年加快打造航空航天、智能機器人等新興支柱產業

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國新辦今日舉行「開局起步『十五五』」系列主題新聞發布會，由工信部副部長辛國斌介紹全力抓好「十五五」規劃實施、加快推進新型工業化有關情況。辛國斌表示，工信部將著力優化產業結構，統籌推進傳統產業改造升級、新興產業培育壯大、未來產業前瞻布局，保持和發展好完整產業體系。加快打造集成電路、航空航天、生物醫藥、低空經濟、新型儲能、智能機器人等新興支柱產業，推動量子科技、生物製造、氫能和核聚變能、腦機接口、具身智能、第六代移動通信（6G）等未來產業成為新的經濟增長點。



*加快新一代通信網、算力網規劃建設 加強6G技術研發*



工信部並將著力加強產業創新，加強原始創新和關鍵核心技術攻關；引導創新資源向企業集聚，完善企業主導的產業創新生態，提升製造業創新體系整體效能，不斷催生新質生產力。著力提升先進製造能力，加快發展新一代智能製造，促進製造業「智改數轉網聯」，建設智能工廠和高標準數字園區。



著力推動信息通信業高質量發展，加快新一代通信網、算力網規劃建設，推動5G、工業互聯網在重點行業規模化普及應用，加強6G技術研發，增強網絡和數據安全保障能力，鞏固提升信息通信業競爭優勢和領先地位。



*打造更多專精特新「小巨人」企業、製造業單項冠軍企業*



著力培育優質企業，完善優質企業梯度培育體系，培育壯大專精特新中小企業，打造更多專精特新「小巨人」企業、製造業單項冠軍企業。建好用好全國中小企業服務「一張網」，實施減輕企業負擔專項行動，推出更多創新服務，進一步增強企業的獲得感。



此外，著力提升產業治理能力水平，健全法律法規體系，推動電信、道路機動車輛等重點領域立法。會同有關部門深化電信網絡詐騙防範治理。健全產能監測預警機制，加強規劃引導、產能調控、價格治理、行業自律，綜合整治「內捲式」競爭，打造市場化、法治化、國際化營商環境。

《經濟通通訊社26日專訊》