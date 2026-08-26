【ＡＩ】深圳國際通用人工智能產業博覽會開幕，輪椅服務機器人吸睛，餐飲「店員」齊聚

深圳國際通用人工智能產業博覽會暨全球具身智能機器人產業博覽會今日在深圳國際會展中心(寶安)開幕，一連舉辦3天至8月28日。大會以「人機協同．無界未來」為主題，聚焦AI核心能力、具身智能、仿生智能、AI+場景應用等方面。據介紹，現場1012家企業帶來1200件可直接訂貨的成熟展品。



其中，智創魔方機器人在會上展示了智能輪椅服務機器人。現場看到，該機器人有單臂版和雙臂版，雙臂可以配合視覺識別技術，幫助使用者取藥，單臂則通過視覺引導系統打開電飯煲拿取食物。工作人員介紹，產品目前主要投放在大灣區的養老機構測試中，尚未量產，或一到兩年內上市。另外，該公司還推出了艾灸機器人、熱灸機器人。



公開資料顯示，智創魔方機器人隸屬於美麗魔方健康投資集團，擁有「美麗魔方機器人」、「MAGIC魔方機器人」及「智創魔方機器人」三大品牌，以深圳、香港為研發中心，東莞、惠州為智造基地，六大核心產品線覆蓋具身人形、陪伴助殘、理療康復、醫療超聲、腦機干預、物聯網數據中台。



*機器人雪糕店員12萬元人民幣「買斷」*



天工集在現場展示了機器人冰淇淋製作機。該機器人製作一個冰淇淋大概用時1分鐘。工作人員介紹，產品主要投放在景區、商場，出售價格為12元(人民幣．下同)左右，亦可租賃。天工集是中億具身智能旗下天工開物的的一站式機器人全生命周期服務平台，三大業務包括天工集租賃、天工集養護與天工集金服，覆蓋機器人的租賃、交付、維護及金融服務。



專注於桌面級機械臂及AI具身機器人智慧無人零售解決方案的安諾機器人，展示了多款零售機器人，可製作拉花咖啡、奶茶、冰淇淋、雞尾酒等。其中拉花咖啡印花機器人製作一杯拉花咖啡大概用時3分鐘，還可以3D建模畫像。一鍵上傳圖片，咖啡上方即「印」上該張照片。



*商湯元蘿蔔AI下棋機器人買家主要是家庭*



商湯展示的元蘿蔔AI下棋機器人，象棋版2000元人民幣左右，圍棋版4000元人民幣左右。工作人員介紹，適用於各年齡段人群，目前是家庭購入比較多。商湯還帶來日日新大模型SenseNova U1Pro、AI大模型應用產品商湯小浣熊。



另外，現場可見，華為展區前排起長龍，觀眾都對華為的「數智世界」十分有興趣。華為主要展示了AI推理加速方案OceanStor A800產品、全閃分布式存儲、F5G全光園區網絡解決方案。



騰訊雲則展示了AI辦公助手WorkBuddy、AI全流程智能編程助手CodeBuddy。螞蟻數科主要展示與合作公司推出的AI產品，例如AI玩偶、AI中醫檢測機器等。



大會現場還設置了具身智能互動區，智元機器人表演跳舞。

《經濟通通訊社記者丘敏華26日報道》