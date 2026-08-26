《中國要聞》習近平將訪吉爾吉斯出席上合峰會，外交部：就當前重大國際和地區問題深入交換意見

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外交部發言人林劍宣布，8月30日至9月3日，國家主席習近平將出席在吉爾吉斯首都比什凱克舉行的2026年上海合作組織峰會，並應吉爾吉斯總統扎帕羅夫、埃及總統塞西邀請對兩國進行國事訪問。



林劍表示，去年天津峰會對上合組織未來10年發展作出戰略擘畫，開啟了上合組織高質量發展新階段。今年比什凱克峰會期間，習近平將同與會各國領導人就新形勢下深化上合組織各領域合作，以及當前重大國際和地區問題深入交換意見，就引領上合組織高質量發展，參與全球治理體系改革和建設作出規劃部署。中方願同各方一道推動比什凱克峰會進一步凝聚共識，共同譜寫合作的新篇章，為促進地區各國安全穩定和發展振興，推動構建人類命運共同體作出積極貢獻。



林劍並在外媒問到，峰會中的重點議題是否會包括伊朗問題時表示，「關於訪問的具體信息，我們會適時發布消息」。



*中方：冀推動中吉全方位互利合作，盼與埃方堅定相互支持*



此外，林劍表示，去年習近平同扎帕羅夫三次會晤，引領中吉合作進入快速發展的黃金期。中方期待同吉爾吉斯一道，以此訪為契機，推動兩國全方位互利合作，高質量發展，進一步豐富中吉命運共同體的內涵，造福兩國人民。



林劍同時指出，此次訪問埃及，是習近平時隔10年再次對埃及進行國事訪問，適逢中埃建交70周年，對兩國關係的發展具有承前啟後，繼往開來的特殊重要意義。訪問期間，習近平將同塞西總統舉行會談，就中埃關係和共同關心的國際地區問題深入交換意見。中方期待通過此訪同埃方賡續傳統友誼，堅定相互支持，拓展互利合作，助力彼此現代化進程。

《經濟通通訊社26日專訊》