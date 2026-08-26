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26/08/2026 17:40

【ＡＩ】路透：月之暗面與微軟、亞馬遜及谷歌洽談Kimi K3分成合作

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 月之暗面與微軟、亞馬遜、谷歌洽談Kimi K3分成合作
▷ 分成比例或達30%，談判初期未解決數據權限等問題
▷ 月之暗面擬香港上市，合作或為首例中美AI重大收入分成

　　據《路透》引述多名知情人士表示，中國人工智能初創公司月之暗面，正與微軟、亞馬遜及Alphabet旗下谷歌洽談收入分成協議，讓這些美國雲端服務巨頭將可在其平台提供Kimi K3模型。若達成協議，這將是中國AI公司與美國大型雲服務商之間首次達成重大收入分成合作。

　　報道指，這些討論凸顯了一個事實：儘管美國出於國家安全擔憂禁止向中國出口AI芯片，但中國領先的AI模型，其價格通常遠低於西方產品，並正在美國市場獲得越來越多的認可。此外，儘管美國高級官員對月之暗面提出了批評，這些談判仍在進行。

　　知情人士稱，月之暗面尋求從微軟Azure、亞馬遜雲端服務(AWS)及谷歌雲(Google Cloud)平台上與K3相關服務所產生的收入中，分得最高30%的比例。談判尚處於初期階段，能否達成協議尚不確定。知情人士還稱，月之暗面與這些美國雲服務公司談判中尚未解決的問題包括收入分成方式、數據訪問權限以及token使用情況的審計。

　　報道提到，針對這些潛在交易的置評請求，月之暗面未予回應。微軟、谷歌和AWS均不予置評。

　　報道並指，對於月之暗面等大型AI模型提供商而言，大型雲服務提供商是其實現企業採用的主要途徑。報道並引述消息人士稱，月之暗面已與一些較小的雲平台簽署了類似協議，但消息人士未透露具體細節。

　　據消息人士透露　，月之暗面目前正準備在香港上市。
《經濟通通訊社26日專訊》

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