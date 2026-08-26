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AH股新聞

26/08/2026 08:40

中金公司(03908)獲中證監批覆，註冊發行債券不超過800億人幣

　　中金公司(03908)(滬:601995)公布，近日收到中國證監會出具關於同意該集團向專業投資者公開發行公司債券註冊的批覆，中國證監會同意該集團公開發行面值總額不超過800億元人民幣公司債券的註冊申請。

　　該集團指，該批覆自同意註冊之日起24個月內有效，該集團在註冊有效期內可以分期發行公司債券。
《經濟通通訊社26日專訊》

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