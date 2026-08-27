《滬／深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|瀾起科技
|(688008)
|2119.45
|生益科技
|(600183)
|2007.76
|中國巨石
|(600176)
|1987.84
|兆易創新
|(603986)
|1740.15
|紫金礦業
|(601899)
|1557.47
|亨通光電
|(600487)
|1530.42
|寒武紀
|(688256)
|1312.90
|工業富聯
|(601138)
|1303.58
|海光信息
|(688041)
|1165.53
|中天科技
|(600522)
|1141.68
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|中際旭創
|(300308)
|4702.02
|新易盛
|(300502)
|2777.59
|寧德時代
|(300750)
|2714.39
|陽光電源
|(300274)
|2095.63
|東山精密
|(002384)
|1407.03
|濰柴動力
|(000338)
|1394.80
|天孚通信
|(300394)
|1300.00
|滬電股份
|(002463)
|1162.03
|北方華創
|(002371)
|1084.44
|立訊精密
|(002475)
|1030.29
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社27日專訊》
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