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AH股新聞

27/08/2026 08:18

《港滬深通》港股總市值47.1萬億元，滬深96.6萬億人民幣

　　根據香港交易所(00388)資料顯示，截至上個交易日(26日)，港滬深三地證券交易所的市場概況如下:

 香港交易所上海交易所深圳交易所
 主板創業板A股B股A股B股
上市公司
(家)		2455306169941289738
H股總數
(隻)		51016----
上市非H股內
地企業(隻)		106057----
上市證券
(隻)		17309307----
總市值
(億元)		4705057785226601077441953372
流通市值
(億元)		--502964733376494372
平均PE
(倍)		12.8430.9913.8811.1530.419.64
成交
百萬元		254972　　　1369685952370
註:香港交易所的元之單位為港元，上海及深圳交易所的元之單位為人民幣。
《經濟通通訊社27日專訊》

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