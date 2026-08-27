《港滬深通》港股總市值47.1萬億元，滬深96.6萬億人民幣

根據香港交易所(00388)資料顯示，截至上個交易日(26日)，港滬深三地證券交易所的市場概況如下:

香港交易所 上海交易所 深圳交易所 主板 創業板 A股 B股 A股 B股 上市公司

(家) 2455 306 1699 41 2897 38 H股總數

(隻) 510 16 - - - - 上市非H股內

地企業(隻) 1060 57 - - - - 上市證券

(隻) 17309 307 - - - - 總市值

(億元) 470505 778 522660 1077 441953 372 流通市值

(億元) - - 502964 733 376494 372 平均PE

(倍) 12.84 30.99 13.88 11.15 30.41 9.64 成交

百萬元 254972 1369685 952370

註:香港交易所的元之單位為港元，上海及深圳交易所的元之單位為人民幣。《經濟通通訊社27日專訊》