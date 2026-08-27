《神州經脈》工業企業利潤增幅創年內低，深港50項家電標準等效互認

A股市場今日（27日）大幅拉升，三大指數均收漲超1%，滬綜指升1.13%，深成指漲1.5%，創業板收高1.71%。滬深兩市成交額2.13萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日放量3172億元或17.5%。從板塊來看，農業種植股漲超6%，領跑概念板。此外，AI算力硬件股表現強勢，存儲芯片走高，瀾起科技(滬:688008)及德明利(深:001309)升停。PCB概念走強，宏昌電子(滬:603002)、合鍛智能(滬:603011)等漲停。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.7199，較上個交易日4時30分收盤價升6點子，三連升，創2023年1月13日以來逾三年半新高，全日在6.7191至6.7232之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報6.7840，較上個交易日跌11點子。



*今日新聞精選*



1. 據《新華社》報道，國務院總理李強今日下午抵達西藏吉隆縣吉隆鎮泥石流受災區域，指導搶險救災工作。中國外交部發言人林劍今日在例行記者會上被問到尼泊爾泥石流造成西藏日喀則吉隆口岸重大人員傷亡一事時透露，尼方一側受災地區失聯中國公民近百人。中國政府有關部門已啟動國家二級救災應急響應。尼泊爾昨日發生泥石流，波及西藏日喀則吉隆口岸。截至今早8時，吉隆現場成功搜救2人，排查發現遇難3人、失聯558人，其中外籍人員260人。



2. 中國外交部網站今日發文稱，中共中央政治局委員、外交部長王毅26日在京會見美國駐華大使龐德偉。王毅表示，中美雙方應把兩國元首達成的重要共識落到實處，聚焦積極議程，妥善管控分歧，為兩國高層交往排除干擾、克服障礙，推動中美關係朝著穩定、健康、可持續的方向發展。龐德偉稱，特朗普總統5月訪華非常成功。雙方願加強溝通，推進合作，籌備好下階段重要高層互動。



3. 國家統計局公布，1-7月，全國規模以上工業企業實現利潤總額45820.6億元，同比增長17.6%，增速較上半年收窄1.1個百分點。7月單月，規模以上工業企業利潤同比增長11.2%，增速較6月回落3.9個百分點，並創年內新低。1-7月份，電子行業利潤同比增長1.1倍，拉動全部規模以上工業企業利潤增長9.3個百分點，是規模以上工業企業利潤較快增長的主要支撐。其中，以算力芯片、存儲芯片為代表的集成電路行業利潤同比增長18.5倍。



4. 國防部發言人張曉剛大校今日在記者會宣布，第十三屆北京香山論壇將在9月15日至17日於北京國際會議中心舉辦。本屆論壇主題為「凝聚穩定共識 同促安全治理」，將安排4場全體會議，圍繞國際秩序與戰略穩定、局部衝突困境與解決之道、亞太安全穩定與風險挑戰等議題進行探討；組織8場平行分組會議，涵蓋大國關係與戰略穩定、應對安全挑戰的亞洲方式、海上通道安全與海上安全治理、新興技術軍事應用的風險與管控等熱點議題。



5. 據《中新社》引述深圳海關報道，為推動深港規則銜接，進一步破除內地家電產品進入香港市場的技術標準壁壘，經深圳海關、香港特區政府機電工程署與深圳市前海管理局合作，香港機電工程署26日正式發布首批50項家電領域國家標準與IEC國際標準等效互認。深圳海關商品檢驗處監測預警科四級主任科員陳聰表示，此次互認後，符合國家標準的相關內地家電只需配備適用香港的插頭，無需按IEC標準再次檢測認證，可無縫進入香港市場。



6. 外電報道，當地時間8月26日，英偉達(US.NVDA)首席財務官克雷斯(Colette Kress)在業績會上披露，2027財年第二財季（截至2026年7月26日），公司在遵守美國政府相關許可證要求的前提下，已向中國客戶交付H200芯片，但相關收入在公司數據中心業務總營收的佔比不足1%，即少於8.9億美元。由於受到中國監管部門反對，英偉達至今仍未能按照今年1月獲得的美國政府許可，將獲准數量的H200全部銷往中國。



7. 阿里(09988)昨發布並開源千問最新模型Qwen3.8-Flash。推理成本大幅下降，每百萬Tokens輸入、輸出僅1元、3元，價格最低至DeepSeek-V4-Flash的三分一。阿里千問辦公昨晚已首發上線Qwen3.8-Flash模型，同時推出標準模式。另外，阿里發布全新Qoder，一款以Coding為核心能力，面向所有人的智能體工作台。據介紹，用戶不必從代碼開始，只需用自然語言描述目標，Qoder即可調用Coding和工具能力，完成開發、原型製作、數據處理等任務。



8. 據《財聯社》報道，網易有道今日將正式發布OpenPods有道AI耳機，為首款專為iPhone用戶打造的Agent耳機。產品即日起開放預售，將於9月10日正式發售，設黑色、白色兩款配色。據介紹，OpenPods依託蘋果MFi認證、獨立智能耳機艙和AI Agent能力，將錄音、轉寫、翻譯、總結、問答和知識管理整合到同一工作流程，覆蓋會議辦公、跨語言溝通和內容整理等高頻場景。