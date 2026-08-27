《鍾之日記》芯片強勢，模型炒上

8月27日，香港天氣：大雨。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



美國加息預期再升溫，隔晚美股三大指數收低，A股靠穩，港股在高開逾百點後又倒跌。科網股盤中個別發展，AI模型股炒上，恒指午後在25500點水平徘徊，最終全日收報25565，跌87點或0.3%。主板成交收縮至逾2335億元。



*滬綜指收漲1.13%，農業、算力硬件股強勢*



A股市場震盪拉升，三大指數均收漲超1%，滬綜指升1.13%，深成指漲1.5%，創業板收高1.71%。滬深兩市成交額2.13萬億元人民幣，較上一個交易日放量3172億元人民幣或17.5%。



從板塊來看，農業種植股漲超6%，領跑概念板。國務院總理李強8月24日至26日在黑龍江、吉林調研，要求多措並舉全力奪取秋糧豐收，持續提升農業綜合生產能力，確保糧食等重要農產品穩定安全供給。



此外，AI算力硬件股表現強勢，存儲芯片走高，瀾起科技(滬:688008)及德明利(深:001309)升停。PCB概念走強，宏昌電子(滬:603002)、合鍛智能(滬:603011)等漲停。智譜(02513)公布，上線並開源GLM-5.3-Flash，是GLM-5系列的首個原生多模態模型。



值得留意，內地7月工業企業利潤增速連續第三個月放緩並創年內新低，反映內需恢復仍不穩固。不過，受全球人工智能熱潮推動，與出口和高技術製造相關的行業盈利保持強勁增長，部分抵消了房地產鏈條和消費相關行業需求疲弱帶來的拖累。



*英偉達業績勝預期，芯片股獲提振*



英偉達(US.NVDA)周三（26日）美股盤後公布截至7月26日第二財季業績，公司季度收入創新高，同比升106%至962億美元，較上季增18%，高於市場預期；經調整每股盈利2.22美元，亦高於市場預期的2.10美元。



報告期內，數據中心業務收入同比急升117%至890億美元，較上季增18%，繼續成為AI需求及Blackwell平台出貨的主要增長引擎。公司預計第三季收入約1080億美元，單季收入料首次突破1000億美元。



英偉達行政總裁黃仁勳在業績電話會議上表示，人工智能已正式邁過歷史性的「拐點」，全球產業正式進入AI變現時代；超級計算平台Vera Rubin已全面投產，將成為明年核心增長引擎。首席財務官Colette Kress則預計，英偉達2028財年收入將增長約70%，遠高於市場此前預估的45%。



消息提振市場信心，芯片板塊全線上揚。瀾起科技(06809)揚12.3%，天數智芯(09903)漲10.5%，壁仞科技(06082)、兆易創新(03986)升逾7%；華虹宏力(01347)彈4.5%，報122.8元；中芯國際(00981)升2.3%，報71.3元。



其中，華虹宏力昨（26日）公布2026年6月底止中期業績，期內盈利約5957萬美元，同比急升4.1倍；銷售收入創歷史新高，達13.8億美元，增長24.5%；毛利2億美元，升83%，主要得益於平均銷售價格提升及降本增效，部分被折舊成本上升所抵銷；毛利率為14.8%，同比上升4.7個百分點。



*智譜股價飆升，認領神秘模型「牛來」*



智譜(02513)上線並開源對標DeepSeek的輕量旗艦模型GLM-5.3-Flash(320B-A18B)，這是GLM-5系列的首個原生多模態模型。GLM-5.3-Flash總參數達320B，能力超過GLM-5.2，在全球權威的AA綜合智能指數中取得57分，進入全球前沿模型能力區間，與Anthropic最受歡迎的模型Claude Opus 4.8得分持平。在自研Z.ai Code Bench體感評估中，其編程表現與Claude Opus 4.8相當。同時，GLM-5.3-Flash定價為GLM-5.3的十分之一，限時折扣內為GLM-5.3的二十分之一，為Opus 4.8的四十分之一。



在正式發布前，該模型以匿名模型Ox-Alpha（中文社區稱作「牛來」）出現在OpenRouter，創下該平台排行榜的首位，使用量達DeepSeek的兩倍以上。而這些請求流量全部由國產芯片提供算力支持。據智譜介紹，該模型的代號靈感取自於近期在中國上映的熱門電影《牛來》，定位集中於編碼、長時間代理工作、複雜推理及生產環境等。



智譜方面稱，「過去一周，我們首次在大規模流量中嘗試用大國產芯片集群提供服務，這些芯片通過自研高帶寬互聯網絡連接」，並指「與同一硬件上的初始基線相比，端到端服務性能提升了3倍，硬件效率和單Token成本已達到與主流英偉達GPU相當的水平。這證明國產芯片完全可以在大規模場景下高效、經濟地支撐前沿模型的推理需求」。



今日AI大模型、算力硬件板塊均走高，智譜收升12.6%，報1160元。



另一大模型股MiniMax(00100)也漲3.8%，收報314.6元；公司公布中期虧損收窄至3.6億美元，惟經調整虧損擴大至2.9億美元，研發開支增近1.4倍，收入則升2.8倍至1.17億美元，毛利為2081.3萬美元，增4.65倍。大行看法分歧，花旗發表研究報告指，MiniMax上半年收入表現強勁，達1.17億美元，較市場預期高出272%，花旗將目標價由533元上調至576元，維持「買入」評級。美銀卻將MiniMax目標價由500元下調至400元，減幅20%，維持「買入」評級。



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