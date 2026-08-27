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AH股新聞

27/08/2026 10:06

《Ａ股焦點》格力電器跌近1%，上半年淨利潤同比下降7.87%

　　格力電器(深:000651)昨晚發布2026年半年度報告，報告期內，公司實現營業收入893.98億元(人民幣．下同)，同比下降8.15%；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤132.78億元，同比下降7.87%；歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤127.07億元，同比下降8.89%；基本每股收益2.38元。公司擬暫不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。

　　格力電器現跌0.86%，報39.24元。

　　格力電器表示，國內市場方面，2026年上半年，格力電器及時優化激勵政策，適時推出渠道專項補貼方案，消費電器業務基本穩定。不過，全球消費復甦不均衡，終端需求偏弱，疊加地緣衝突擾動、海外渠道庫存高企等多重外部壓力，國內家用空調出口市場整體承壓。中東地區業務大幅下滑拖累公司海外整體市場表現，同時公司追求品牌價值與品質溢價的海外市場策略，一定程度上影響了海外出貨規模。受內外部多重因素影響，2026年上半年公司海外業務實現營業收入127.44億元，同比下滑21.98%。
《經濟通通訊社27日專訊》

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