【ＡＩ】第二屆世界人形機器人運動會打破多項紀錄，原地跳高達3.4米

據《新華社》報道，第二屆世界人形機器人運動會周二（26日）在北京國家速滑館閉幕。賽事歷時5日，來自16個國家和地區的666支隊伍，攜2056台人形機器人競逐51個賽項、合共1301場比賽，多個競技項目成績打破上屆紀錄。



其中，400米跑成績由上屆的1分28秒03，提升至小型組45秒66及大型組38秒15；1500米跑則由6分34秒40縮短至2分21秒64；原地跳高則從上屆0.95641米躍升至3.40米。



除田徑競技外，機器人亦在多個場景賽中展示應用能力，包括在工廠搬運及上料、酒店整理客房、超市揀貨補貨，以及在應急現場處置險情等。



*天工賽隊登獎牌榜榜首，智元機器人合計獎牌最多*



《北京日報》客戶端發布了最終獎牌榜，天工賽隊以5金4銅共9枚獎牌位列榜首；上海智元隊以4金4銀1銅共9枚獎牌緊隨天工之後，成都智元賽隊以4金1銅排名第三。



天工賽隊的天工Omni機器人在400米小型組決賽中忽然出現「捂臉跑」的「嬌羞」一幕，最終以45秒66的成績奪冠。據天工團隊回應，「我們並沒有專門找小姑娘讓機器人學習這個動作，而是機器人在運動控制中自然形成的姿態」。



值得一提的是，智元機器人首次參賽即憑借全量產機型斬獲18金16銀12銅，若按企業合並計算，智元系賽隊合計金牌數和獎牌數均居首位。

《經濟通通訊社27日專訊》