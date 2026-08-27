【恒大困局】恒大系三筆債權成功拍出：本金3.09億元，成交價46.01萬元

據阿里資產拍賣平台披露的信息，三筆恒大系的債權昨日完成拍賣，債權本金總計約3.09億元（人民幣．下同），最終總計成交價為46.01萬元。



三筆債權包括恒大地產集團上海盛建置業有限公司等13戶105758872.12元債權類資產，起拍價為25萬元，最終有1人出價並以25.8萬元競得。恒大恒馳新能源汽車研究院（上海）有限公司等10戶103113341.47元債權類資產，有65次出價記錄，起拍價99元，最終以14.4萬元成交。



最後一筆成交的為恒大恒馳新能源汽車研究院（上海）有限公司等8戶101015726.73元的債權，有64次出價記錄，起拍價101元，最終以5.81萬元成交。



據《紅星資本局》報道，這一批債權是由北京宏遠匯拍拍賣有限公司等拍賣公司負責。宏遠匯拍的王經理稱，這些債權組合包都是未訴債權，相關拍賣並非司法拍賣，而是正常的商業拍賣，是委託方委託拍賣公司處理，但不方便透露委託方的身份。對於普通人拍下債權後有無可能要到相關應收款項時，王經理表示，「有一定的概率能要回錢」，惟買家需要通過法律途徑去申請實現相關權益。

《經濟通通訊社27日專訊》