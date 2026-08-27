【數據解讀】統計局：「人工智能+」加快拓展，電子行業利潤同比增1.1倍

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國家統計局公布，1-7月，全國規模以上工業企業實現利潤總額45820.6億元(人民幣．下同)，同比增長17.6%，增速較上半年收窄1.1個百分點。7月單月，規模以上工業企業利潤同比增長11.2%，增速較6月回落3.9個百分點，並創年內新低。



國家統計局工業司首席統計師于衛寧解讀數據指出，總體看，1-7月份規模以上工業企業利潤實現較快增長。同時也要看到，國際形勢依然複雜嚴峻，國內供強需弱矛盾較為突出。下階段，進一步擴大內需，優化供給，統籌推進傳統產業升級、新興產業壯大和未來產業培育，推動新舊動能平穩接續轉換，持續鞏固工業經濟高質量發展基礎。



*電子行業利潤同比增長1.1倍，集成電路利潤增18.5倍*



電子相關行業利潤高速增長。隨著「人工智能+」加快拓展、算力需求持續擴張，相關產品需求增加拉動價格上漲，帶動與人工智能生產和應用相關的電子行業利潤高速增長。1-7月份，電子行業利潤同比增長1.1倍，拉動全部規模以上工業企業利潤增長9.3個百分點，是規模以上工業企業利潤較快增長的主要支撐。



其中，以算力芯片、存儲芯片為代表的集成電路行業利潤同比增長18.5倍，對全部電子行業利潤增長貢獻率超過八成。其他相關行業中，與計算機、服務器相關的計算機整機製造、計算機外圍設備製造、工業控制計算機及系統製造行業利潤分別增長3.3倍、2.5倍、1.6倍；電子器件製造和電子元件製造領域中，電子專用材料製造、半導體分立器件製造、電子電路製造行業利潤分別增長226.8%、45.8%、37.1%。



*高技術製造業利潤同比增長50.1%，光纖製造利潤增468.4%*



高技術製造業引領作用明顯。1-7月份，製造業向產業鏈、價值鏈中高端轉型持續推進，規模以上高技術製造業利潤同比增長50.1%，拉動全部規模以上工業企業利潤增長9.6個百分點。從行業看，電子及通信設備製造領域中，光纖製造、光纜製造、通信系統設備製造行業利潤分別增長468.4%、62.6%、55.0%；醫療儀器設備及儀器儀表製造領域中，導航、測繪、氣象及海洋專用儀器製造行業利潤增長157.8%，口腔科用設備及器具製造行業利潤增長74.5%。



原材料製造業利潤快速增長。1-7月份，規模以上原材料製造業利潤同比增長55.2%，拉動全部規模以上工業企業利潤增長7.1個百分點。從行業看，有色、化工行業利潤分別增長91.8%、56.6%，石油加工行業同比扭虧為盈，實現利潤總額422.1億元。



工業企業單位成本持續下降。1-7月份，規模以上工業企業每百元營業收入中的成本為85.00元，同比下降0.47元，工業企業累計單位成本今年以來持續保持同比下降態勢。1-7月份，規模以上工業企業營業收入利潤率為5.66%，同比提高0.54個百分點，營收利潤率達2023年以來歷史同期最高水平。

《經濟通通訊社27日專訊》