【ＡＩ】直擊深圳國際通用AI博覽會：機器人著力融入生活，頭部企業深耕智能體，觀眾尋求AI賦能

2026 AGIC深圳國際通用人工智能產業博覽會暨GERX全球具身智能機器人產業博覽會8月26日在深圳國際會展中心開幕，一連舉辦3天至8月28日。大會以「人機協同．無界未來」為主題，採用「一會一展N論壇」模式，聚焦AI核心能力、具身智能、仿生智能、AI+場景應用等方面。據介紹，現場1012家企業帶來1200件可直接訂貨的成熟展品。



記者在現場看到，AI產業鏈的各個環節匯聚展會。華為、騰訊雲、商湯等頭部企業主要展示了大模型、算力基礎設施、大模型應用產品等。智能輪椅服務機器人、拉花咖啡和冰淇淋機器人等引人注目，AI從「能對話」走向「會幹活」。現場不少觀眾詢價、洽談合作。



*智能輪椅服務機器人未量產，或售至少一兩萬元*



在智創魔方機器人的體驗區，觀眾圍了幾層，觀看智能輪椅服務機器人如何輔助行動不便人士。該機器人有單臂版和雙臂版，雙臂可以配合視覺識別技術，幫助使用者取藥；單臂則通過視覺引導系統打開電飯煲拿取食物等。



工作人員介紹，展會現場只展示了取藥等個別動作，完整產品還有多地圖導航、語音交互等能力，「比如你跟它說『帶我去按電梯』，它可以把你帶到電梯所在的位置並完成按電梯的動作」。工作人員又指，「如果你說自己發燒了，它會先分析情況，提醒你聽取專業醫生的建議，也可以帶你到藥櫃的位置，幫助取發燒藥」。



不過，該機器人尚未量產，或一到兩年內上市，目前投放在大灣區的養老機構測試中。「因為還沒有量產，最終價格很難確定，硬件選型對價格的影響比較大。」工作人員透露，「普通型號可能是一兩萬元（人民幣．下同），雙臂版本會更貴，至少是五位數」。



*生產商指使用機器人咖啡師單月淨利比真人高出近七成*



在安諾機器人的拉花咖啡展台，機械臂取杯、裝咖啡、拉花、印照片、出杯一氣呵成，用時3分鐘左右做好一杯咖啡遞到觀眾手中。有意思的是，一鍵上傳圖片，咖啡上方即「印」上該張照片。據了解，這款單臂AI機器人拉花咖啡印花亭是全球首款單臂封閉式拉花印花咖啡機器人，既能像拉花師一樣精準拉花，又具備AIGC生圖印花的功能，目前已成功銷往全球80多個國家和地區。



不僅如此，這家企業已經把AI現製飲品做成了一門智慧零售生意，現場還有機器人調雞尾酒、做奶茶和冰淇淋，一應俱全。工作人員介紹，這些機器人售賣價格均在10萬元以上，也可以租賃，「我們計算過，和傳統咖啡師相比，使用拉花咖啡機器人的月淨利潤可以高出67%」。



*商湯新升級小浣熊首亮相，金融版已於平安銀行等機構落地*



在商湯科技展區，剛剛完成品牌煥新的AI辦公產品「小浣熊Raccoon Work」首次亮相，推出了面向不同行業的產業級版本：「小浣熊．教育版」、「小浣熊．金融版」、「小浣熊．政數版」。



其中，小浣熊．金融版將金融業務領域的專業經驗沉澱為結構化知識體系，提供覆蓋信貸風控、保險理賠、合規管理、經營分析、投研洞察等多個場景的數字員工與智能體。商湯科技商務經理朱玲琳介紹，金融版主要服務銀行、證券、基金和保險等機構，「產品從去年開始研發，今年已經在平安銀行等機構進行落地。價格需要根據單個業務場景確定，一個業務場景的項目費用通常達到百萬元級別。」



關於如何應用，她舉例說，在保險理賠場景裏，可以讓多個Agent協同，對不同數據和業務環節進行判斷，找出可能存在的風險或者異常交易。每個Agent會給出自己的判斷，再通過投票形成綜合結果，「比如五個Agent裏有三個判斷存在風險，就把該問題交給人工重點覆核。前面大約90%的分析工作可以由Agent完成，最後由人工完成覆核和最終判斷，既能提高效率，也能避免遺漏風險。」



*騰訊雲AI辦公、編程助手月費均為198元，每人每天僅6元*



在不遠處的騰訊雲展區，AI辦公助手WorkBuddy、AI全流程智能編程助手CodeBuddy可以替「打工人」寫周報、處理表格、安排會議等。其中，WorkBuddy集成多種實用功能，支持文檔管理、協作溝通和任務跟蹤等，幫助用戶應對多樣化工作場景，被稱為騰訊版「小龍蝦」，旨在提升用戶辦公效率。CodeBuddy則基於混元代碼大模型，提供技術對話、代碼補全、代碼診斷和優化等能力。現場工作人員介紹，兩者價格均為每個帳號198元/月，攤下來一人一天6元多。



*華為AI推理加速解決方案A800已於招商銀行等機構上線*



另外，華為展區前排起長龍，觀眾都對華為的「數智世界」十分有興趣。在算力緊缺的背景下，A800產品頗受關注。現場工作人員介紹，A800是華為AI推理加速解決方案，通過對KV Cache全生命周期的分層管理與調度，實現推理效率與體驗提升，助力企業實現推理業務推得快、推得省，加速AI行業化應用落地。「該方案已經在招商銀行等機構上線，實際體驗和反饋都比較好。」



*觀眾感多數產品未到真正量產階段，冀AI能為企業賦能*



展會上，不少觀眾主動添加工作人員聯繫方式，要求進一步了解情況。來自深圳的羅女士從事軟件開發，「主要過來看看目前市場上AI整體的發展方向和進度，再結合我們現有業務的需求，尋找一些合作機會」。



從事科技方面工作的陳先生十分關注具身智能，「主要想了解現在實際的落地情況」。他指出，「大概了解以後，我感覺多數產品還沒有進入真正的量產階段，目前更多是在試用，以及和供應商進行配合的階段」。



「我們想尋找可以合作的AI產品，再根據需求進行整合，帶回本地給企業賦能。」來自江蘇常州的陳女士從事AI企業賦能，主要服務B端客戶，「暫時還沒有看到特別滿意的。重點看AI能不能真正幫助企業落地，以及產品和企業實際需求的契合度夠不夠高」。



商湯科技副總裁鄭馳在大會的主題演講上表示，從生成內容到交付結果，AI產業的價值尺度正在變化。真正的生產力躍遷是重新思考人與Agent的分工及組織運轉方式。當知識工作的生產方式被重新設計，智能才能真正轉化為持續創造業務價值的生產力。

《經濟通通訊社記者丘敏華27日報道》