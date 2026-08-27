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27/08/2026 14:12

【ＡＩ】千問辦公首發上線最新模型Qwen3.8-Flash，阿里發布智能體工作台全新Qoder

　　阿里昨發布並開源千問最新模型Qwen3.8-Flash。該模型為多模態混合專家(MoE)模型，採用全新下一代架構，千億總參數僅激活60億(6B)即可獲得超越Claude Opus4.6的前沿性能，創模型效率全球新基準。推理成本更大幅下降，每百萬Tokens輸入、輸出僅1元、3元人民幣，價格最低至DeepSeek-V4-Flash的三分一。阿里千問辦公昨晚已首發上線Qwen3.8-Flash模型，同時推出標準模式。

　　千問辦公表示，即日起，所有用戶可通過全新的標準模式體驗Qwen3.8-Flash。基於最新的模型，用戶可以用更少的積分消耗、更快的Token吞吐速度完成任務。未來，千問辦公的模型供給將會有標準和高級兩種模式。95%的日常任務通過千問辦公標準模式即可完成，僅5%的複雜任務需要使用高級模式。在真實辦公場景測試中，千問辦公標準模式的單任務生成速度提升約100%，Token消耗平均減少75%。

　　另外，阿里發布全新Qoder，一款以Coding為核心能力，面向所有人的智能體工作台。據介紹，用戶不必從代碼開始，只需用自然語言描述目標，Qoder即可調用Coding和工具能力，完成開發、原型製作、數據處理等任務。
《經濟通通訊社27日專訊》

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