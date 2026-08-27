《神州金融》人行副行長陸磊：提升支付工具多元化和支付生態多樣性

中國人民銀行黨委委員、副行長陸磊今日出席第十五屆中國支付清算論壇並講話。陸磊指出，當前全球科技創新加速迭代，人工智能技術發展進入活躍期，支付產業正處於轉型升級、提質增效的關鍵階段。市場各方要統籌發展與安全，積極落實《智能體支付應用自律公約》，加強消費者權益保護，強化風險防範，提升支付工具的多元化和支付生態的多樣性，推動支付清算行業發展再上新台階，更好服務經濟高質量發展。



陸磊並介紹，近年來，在產業各方協同努力下，中國支付服務實體經濟質效穩步提升，支付基礎設施支撐能力不斷增強，行業治理持續完善，現代支付體系建設取得積極成效。面對全球支付格局深刻調整，中國人民銀行統籌做好基礎設施升級、跨境互聯互通以及多元生態培育。內地與香港跨境支付通穩健運行，與阿聯酋等國家和地區支付基礎設施互聯互通有序推進。跨境二維碼統一網關上線「內包外用」業務，實現跨境零售支付雙向開放。數幣達跨境結算綜合服務平台上線，搭建起高效的數字人民幣跨境清算通道。發揮商業銀行境內外一體化跨境清算系統優勢，支持符合條件的非銀行支付機構合規展業，構建起多層次、優勢互補的跨境支付服務格局。

《經濟通通訊社27日專訊》