《Ａ股行情》滬綜指低開0.02%，8月PMI數據料回暖

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滬深股市今早各自走，滬綜指低開0.02%，報3911.89點，深成指高開0.26%，創業板指也高開0.67%。英偉達(US.NVDA)周三（26日）美股盤後公布業績，第二季收入創新高，按年升106%至962億美元，勝預期。消息帶動A股芯片股早盤走強。



至於中國8月官方製造業採購經理指數(PMI)數據將於下周一（31日）公布，《彭博經濟研究》預料，在經濟增長動能連續數月走弱之後，8月的企業調查可能會傳遞出政策支持力度開始加強的初步訊號。官方PMI預計重回擴張區間，可能會從7月的49.2反彈至50.2。以出口為導向的RatingDog中國製造業PMI，料也會從50.9回升至51.9，表明擴張步伐加快。



值得留意，據《The Information》引述知情人士報道，DeepSeek截至7月實現營收約4.75億元(人民幣．下同)，約為2025財年全年營收的10倍。據稱，DeepSeek首7個月淨虧損約7.15億，2025全年淨虧損9.35億元。公司正與現有投資者及新投資者就本輪融資展開磋商，計劃募資500億元，目標估值5000億元。營收快速增長，有望助推融資談判，也為後續潛在IPO鋪路。



另人行今日進行1030億元7天期逆回購，利率持平1.4%。人行今日開展5035億元隔夜逆回購操作。公開市場沒有逆回購到期，即今日合計淨投放6065億元。

《經濟通通訊社27日專訊》