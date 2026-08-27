《Ａ股行情》滬綜指半日收升0.6%，半導體、算力硬件等板塊齊漲

滬深股市早盤拉升，滬指半日升0.6%，報3935.99點，深成指升1.19%，創業板指漲1.51%。兩市半日成交13517億元（人民幣．下同），較上個交易日同時段成交增量1208億元或9.8%。



盤面上，半導體芯片板塊上午收漲4.2%，賽微電子(深:300456)、昂瑞微(滬:688790)升20%封板。英偉達(US.NVDA)第二季度收入創新高，同比增逾倍達962.2億美元；該公司並預計第三季度營收為1080億美元，高於分析師平均預期，表明市場對其人工智能芯片的需求依然強勁。



算力硬件設備亦強，CPO概念領漲。智譜(02513)開源GLM-5.3-Flash，據悉，GLM-5.3-Flash全部線上流量由10萬張國產芯片承載。正式發布前，該模型以匿名身份Ox-Alpha（中文社區稱作「牛來」）在OpenRouter、OpenCode兩大海外平台測試，迅速登頂並刷新雙平台歷史紀錄，Token調用量高達62T，並且這些請求流量全部由國產芯片提供算力支持。



至於農業板塊反覆活躍，新農開發(滬:600359)、萬向德農(滬:600371)紛紛漲停。消息面上，國務院總理李強8月24日至26日在黑龍江、吉林調研，要求多措並舉全力奪取秋糧豐收，持續提升農業綜合生產能力，確保糧食等重要農產品穩定安全供給。

《經濟通通訊社27日專訊》