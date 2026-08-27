  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯
AH股新聞

27/08/2026 11:35

《Ａ股行情》滬綜指半日收升0.6%，半導體、算力硬件等板塊齊漲

　　滬深股市早盤拉升，滬指半日升0.6%，報3935.99點，深成指升1.19%，創業板指漲1.51%。兩市半日成交13517億元（人民幣．下同），較上個交易日同時段成交增量1208億元或9.8%。

　　盤面上，半導體芯片板塊上午收漲4.2%，賽微電子(深:300456)、昂瑞微(滬:688790)升20%封板。英偉達(US.NVDA)第二季度收入創新高，同比增逾倍達962.2億美元；該公司並預計第三季度營收為1080億美元，高於分析師平均預期，表明市場對其人工智能芯片的需求依然強勁。

　　算力硬件設備亦強，CPO概念領漲。智譜(02513)開源GLM-5.3-Flash，據悉，GLM-5.3-Flash全部線上流量由10萬張國產芯片承載。正式發布前，該模型以匿名身份Ox-Alpha（中文社區稱作「牛來」）在OpenRouter、OpenCode兩大海外平台測試，迅速登頂並刷新雙平台歷史紀錄，Token調用量高達62T，並且這些請求流量全部由國產芯片提供算力支持。

　　至於農業板塊反覆活躍，新農開發(滬:600359)、萬向德農(滬:600371)紛紛漲停。消息面上，國務院總理李強8月24日至26日在黑龍江、吉林調研，要求多措並舉全力奪取秋糧豐收，持續提升農業綜合生產能力，確保糧食等重要農產品穩定安全供給。
《經濟通通訊社27日專訊》

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

美國在伊敘上演「冰火兩重天」的背後圖謀

26/08/2026 16:23

中東戰火

香港搶人才Vs新加坡育人才

25/08/2026 17:54

大國博弈

說說心理話

定期存款 | 一周高息合集，銀行高息定存迎銀債，3個月港元定...

23/08/2026 13:30

貨幣攻略

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金