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AH股新聞

27/08/2026 15:09

《Ａ股行情》滬綜指收漲1.13%，農業股、算力硬件股表現強勢

　　A股市場大幅拉升，三大指數均收漲超1%，滬綜指升1.13%，深成指漲1.5%，創業板收高1.71%。滬深兩市成交額2.13萬億元(人民幣．下同)，較上一個交易日放量3172億元或17.5%。

　　從板塊來看，農業種植股漲超6%，領跑概念板。國務院總理李強8月24日至26日在黑龍江、吉林調研，要求多措並舉全力奪取秋糧豐收，持續提升農業綜合生產能力，確保糧食等重要農產品穩定安全供給。

　　此外，AI算力硬件股表現強勢，存儲芯片走高，瀾起科技(滬:688008)及德明利(深:001309)升停。PCB概念走強，宏昌電子(滬:603002)、合鍛智能(滬:603011)等漲停。智譜(02513)公布，上線並開源GLM-5.3-Flash，是GLM-5系列的首個原生多模態模型。在正式發布前，智譜曾以匿名模型Ox-Alpha(中文社區稱作牛來)在OpenCode和OpenRouter上進行大規模測試。

　　值得留意，內地7月工業企業利潤增速連續第三個月放緩並創年內新低，反映內需恢復仍不穩固。不過，受全球人工智能熱潮推動，與出口和高技術製造相關的行業盈利保持強勁增長，部分抵消了房地產鏈條和消費相關行業需求疲弱帶來的拖累。
 

表列滬深股市主要指數
 收市（點）升/跌(%)成交金額（億元人民幣）
滬深3004630.28+0.86　
上證指數3956.57+1.1310102.30
深證成指14048.88+1.5011157.00
創業板指3473.35+1.71　
科創501693.48+3.77　
B股指數290.51+0.592.19
深證B指1157.34-0.520.83

《經濟通通訊社27日專訊》

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