《Ａ股行情》滬綜指收漲1.13%，農業股、算力硬件股表現強勢

A股市場大幅拉升，三大指數均收漲超1%，滬綜指升1.13%，深成指漲1.5%，創業板收高1.71%。滬深兩市成交額2.13萬億元(人民幣．下同)，較上一個交易日放量3172億元或17.5%。
從板塊來看，農業種植股漲超6%，領跑概念板。國務院總理李強8月24日至26日在黑龍江、吉林調研，要求多措並舉全力奪取秋糧豐收，持續提升農業綜合生產能力，確保糧食等重要農產品穩定安全供給。
此外，AI算力硬件股表現強勢，存儲芯片走高，瀾起科技(滬:688008)及德明利(深:001309)升停。PCB概念走強，宏昌電子(滬:603002)、合鍛智能(滬:603011)等漲停。智譜(02513)公布，上線並開源GLM-5.3-Flash，是GLM-5系列的首個原生多模態模型。在正式發布前，智譜曾以匿名模型Ox-Alpha(中文社區稱作牛來)在OpenCode和OpenRouter上進行大規模測試。
值得留意，內地7月工業企業利潤增速連續第三個月放緩並創年內新低，反映內需恢復仍不穩固。不過，受全球人工智能熱潮推動，與出口和高技術製造相關的行業盈利保持強勁增長，部分抵消了房地產鏈條和消費相關行業需求疲弱帶來的拖累。
|收市（點）
|升/跌(%)
|成交金額（億元人民幣）
|滬深300
|4630.28
|+0.86
|上證指數
|3956.57
|+1.13
|10102.30
|深證成指
|14048.88
|+1.50
|11157.00
|創業板指
|3473.35
|+1.71
|科創50
|1693.48
|+3.77
|B股指數
|290.51
|+0.59
|2.19
|深證B指
|1157.34
|-0.52
|0.83
《經濟通通訊社27日專訊》
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