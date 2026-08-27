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AH股新聞

27/08/2026 10:12

《Ａ股焦點》中際旭創AH齊升，H股納入港股通今起生效

　　上海證券交易所26日公告稱，將中際旭創(03308)(深:300308)調入滬港通下港股通標的，自下一港股通交易日（即27日）起生效。這意味著內地投資者可通過港股通渠道買賣中際旭創股票，有助於提升其流動性和市場關注度。

　　受消息提振，中際旭創AH股今日均高開，A股現升3.07%，報877元人民幣；H股揚5.42%。
 
《經濟通通訊社27日專訊》

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