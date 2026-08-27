《神州能源》7月全國電力市場交易電量同比增幅收窄至18.5%

國家能源局公布，2026年7月，全國各電力交易機構完成交易電量7404億千瓦時，同比增長18.5%，增幅較6月回落2.3個百分點。



從交易範圍看，省內交易電量5491億千瓦時，同比增長19.0%；跨省跨區交易電量1913億千瓦時，同比增長17.2%。從交易品種看，中長期交易電量6786億千瓦時；現貨交易電量618億千瓦時。綠電交易電量277億千瓦時，同比增長2.7%。電網企業市場化代理購電電量872億千瓦時。



2026年1-7月，全國各電力交易機構累計完成交易電量44252億千瓦時，同比增長23.4%，增幅較1-6月收窄0.8個百分點。



從交易範圍看，省內交易電量34626億千瓦時，同比增長26.8%；跨省跨區交易電量9626億千瓦時，同比增長12.5%。從交易品種看，中長期交易電量39354億千瓦時；現貨交易電量4898億千瓦時。綠電交易電量1918億千瓦時，同比增長5.6%。電網企業市場化代理購電電量4857億千瓦時。

《經濟通通訊社27日專訊》