深港首批50項家電技術標準等效互認落地，合標準內地家電輸港無需重複檢測

據《中新社》引述深圳海關報道，為推動深港規則銜接，進一步破除內地家電產品進入香港市場的技術標準壁壘，經深圳海關、香港特區政府機電工程署與深圳市前海管理局合作，香港機電工程署26日正式發布首批50項家電領域國家標準與IEC國際標準等效互認。



此前，因國家標準與香港採用的IEC國際標準之間的等效關係不明確，內地家電進入香港需額外進行IEC標準檢測認證。為解決兩地標準差異這一難題，深圳海關聯合香港機電工程署、深圳市前海管理局，從規則銜接入手開展深度合作，三方於去年4月27日共同簽署《共建國家級進出口商品質量安全風險評估中心(深圳)合作安排》，明確在灣區進出口產品質量監管、風險監測和技術標準建設等方面協同發力。在此基礎上，三方組織技術專家，針對深港兩地產品適用的安全技術標準逐條比對、反覆論證，最終確認首批50項國家標準與香港採用的IEC國際標準等效互認。



深圳海關商品檢驗處監測預警科四級主任科員陳聰表示，此次互認後，符合國家標準的相關內地家電只需配備適用香港的插頭，無需按IEC標準再次檢測認證，可無縫進入香港市場。



報道並引述家電企業、深圳術葉創新科技有限公司亞太銷售負責人嚴芳稱，「現在我們的高速吹風機全部通過國標測試，不需要額外重複檢測就能出口香港，大大壓縮了上市時間和成本，訂單增長更順暢了」。

《經濟通通訊社27日專訊》