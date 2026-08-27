凱盛新能(01108)中期虧損擴至逾8億人幣，不派息

凱盛新能(01108)(滬:600876)公布，截至6月30日止中期虧損8.38億元(人民幣．下同)，比去年同期虧損4.49億元有所擴大；每股虧損1.3元，不派中期息。



該集團指，營業總收入11.84億元，跌29.3%；營業虧損擴大至9.39億元；加權平均淨資產虧損率31.24%。



*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

《經濟通通訊社27日專訊》