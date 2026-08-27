  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

27/08/2026 08:44

凱盛新能(01108)中期虧損擴至逾8億人幣，不派息

　　凱盛新能(01108)(滬:600876)公布，截至6月30日止中期虧損8.38億元(人民幣．下同)，比去年同期虧損4.49億元有所擴大；每股虧損1.3元，不派中期息。

　　該集團指，營業總收入11.84億元，跌29.3%；營業虧損擴大至9.39億元；加權平均淨資產虧損率31.24%。

*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
《經濟通通訊社27日專訊》

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

說說心理話

香港搶人才Vs新加坡育人才

25/08/2026 17:54

大國博弈

關稅戰 | 特朗普關稅戰危及加拿大九萬職位，加國全民撐總理卡...

24/08/2026 09:17

關稅戰

定期存款 | 一周高息合集，銀行高息定存迎銀債，3個月港元定...

23/08/2026 13:30

貨幣攻略

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金