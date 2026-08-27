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AH股新聞

27/08/2026 07:52

《滬／深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，昨日(26日)「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
 

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
寒武紀(688256)1852.27
紫金礦業(601899)1714.01
亨通光電(600487)1654.80
兆易創新(603986)1513.21
生益科技(600183)1289.42
藥明康德(603259)1193.13
瀾起科技(688008)1131.81
中國巨石(600176)1037.24
中微公司(688012)976.51
恒瑞醫藥(600276)882.12
 
「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
中際旭創(300308)3241.48
寧德時代(300750)2978.36
新易盛(300502)2705.33
北方華創(002371)2471.97
滬電股份(002463)1585.15
立訊精密(002475)1517.21
東山精密(002384)1344.38
天孚通信(300394)1264.23
通鼎互聯(002491)854.23
邁為股份(300751)710.05

（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社27日專訊》

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