招行(03968)中期純利升2%至764.5億人幣，淨利息收入升5.6%

招行(03968)(滬:600036)公布，截至2026年6月30日止中期純利764.45億元（人民幣．下同），按年升2%；每股基本盈利2.98元。



公司2026年度中期利潤分配計劃已經公司2025年度股東會批准，後續將由董事會根據股東會批准的各項內容具體實施本次中期利潤分配。2026年度中期利潤分配現金分紅時間為2027年1月至2月之間，具體現金分紅日期及股權登記日公司將另行公告。



集團實現營業淨收入1781.35億元，按年增長4.83%；實現歸屬於該行股東的淨利潤764.45億元，按年增長2.02%；實現淨利息收入1120.22億元，按年增長5.6%；實現非利息淨收入661.13億元，按年增長3.56%；年化後歸屬於該行股東的平均總資產收益率(ROAA)和年化後歸屬於該行普通股股東的平均淨資產收益率(ROAE)分別為1.14%和13.42%，按年分別下降0.07和0.43個百分點。



截至報告期末，集團不良貸款餘額702.51億元，較上年末增加20.45億元；不良貸款率0.94%，與上年末持平；撥備覆蓋率385.10%，較上年末下降6.69個百分點；貸款撥備率3.63%，較上年末下降0.05個百分點。



*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

《經濟通通訊社28日專訊》