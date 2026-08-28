山東墨龍(00568)中期純利跌65.4%至421.1萬人幣，不派息

山東墨龍(00568)(深:002490)公布，截至2026年6月30日止中期純利421.1萬元人民幣，按年跌65.4%，每股基本盈利0.0053元人民幣，不派中期息。
*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
《經濟通通訊社28日專訊》
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28/08/2026 18:09
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