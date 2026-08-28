《滬／深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寒武紀
|(688256)
|2110.01
|生益科技
|(600183)
|1943.91
|中國巨石
|(600176)
|1936.14
|工業富聯
|(601138)
|1555.02
|兆易創新
|(603986)
|1470.58
|亨通光電
|(600487)
|1409.88
|長飛光纖
|(601869)
|1249.59
|紫金礦業
|(601899)
|1082.31
|瀾起科技
|(688008)
|1070.69
|生益電子
|(688183)
|1006.75
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|中際旭創
|(300308)
|5521.71
|寧德時代
|(300750)
|4722.26
|新易盛
|(300502)
|3475.69
|思源電氣
|(002028)
|1813.17
|濰柴動力
|(000338)
|1642.94
|立訊精密
|(002475)
|1430.16
|三環集團
|(300408)
|1341.92
|東山精密
|(002384)
|1325.18
|深南電路
|(002916)
|1197.74
|滬電股份
|(002463)
|1178.21
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社28日專訊》
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