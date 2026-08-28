《神州頭條》財經報章頭版摘要：首7月規模以上工業企業利潤增長17.6%

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內地主要財經報章頭版摘要如下:



《中國證券報》



《習近平文化文選》第一卷、第二卷出版發行

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中共中央黨史和文獻研究院編輯的《習近平文化文選》第一卷、第二卷，近日由中央文獻出版社出版，在全國發行。



中期答卷映照科創活力，硬科技公司強勢領跑

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隨著A股2026年半年報陸續披露，硬科技上市公司交出亮眼中期答卷。作為硬科技的代表，數據顯示，截至8月25日，科創板已有251家公司披露2026年半年報，合計實現營業收入4477億元(人民幣．下同)，同比增長29%；淨利潤540億元，同比增長136%。在外部局勢復雜、產業結構加速迭代的背景下，這份硬核成績單恰似在潮頭奔湧的浪花，映照出我國產業轉型升級正在發生的深刻變化。



財政部：有效發揮財政逆周期調節作用

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財政部26日在安徽合肥舉行財政科學管理研討交流，貫徹落實財政科學管理試點座談會精神，研究部署深入推進財政科學管理工作。會議就今年下半年扎實實施更加積極的財政政策作出部署，強調要全力落實中央政治局會議精神，有效發揮財政逆周期調節作用，促進經濟持續向新向優向好發展。





《上海證券報》



《習近平文化文選》第一卷、第二卷出版發行

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中共中央黨史和文獻研究院編輯的《習近平文化文選》第一卷、第二卷，近日由中央文獻出版社出版，在全國發行。



前7個月規模以上工業企業利潤增長17.6%

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在工業品價格持續上漲的背景下，今年前7個月，規模以上工業企業利潤保持較快增長。國家統計局8月27日發布的數據顯示，1至7月，規模以上工業企業營業收入同比增長6.5%，帶動規模以上工業企業利潤同比增長17.6%。



中金公司「三合一」重組獲上交所審核通過

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8月27日晚，中金公司公告稱，公司換股吸收合併東興證券、信達證券事項已獲得上海證券交易所併購重組審核委員會審核通過。





《證券時報》



《習近平文化文選》第一卷、第二卷出版發行

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中共中央黨史和文獻研究院編輯的《習近平文化文選》第一卷、第二卷，近日由中央文獻出版社出版，在全國發行。



前7月規上企業利潤增長17.6%，電子行業增勢強勁

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8月27日，國家統計局發布數據顯示，1-7月份全國規模以上工業企業實現利潤總額45820.6億元，同比增長17.6%，延續了今年以來的較快增長態勢。伴隨工業品價格穩步回升，規上工業企業實現營業收入80.92萬億元，同比增長6.5%，為利潤端的高增長提供了支撐。



上市公司不能邊整改邊違規

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上市公司針對違規問題開展整改，是化解資本市場風險、維護投資者合法權益的重要機制。但現實中，一個不容忽視的問題是：一些上市公司在受到監管問責、對外宣告整改到位後，違規行為仍卷土重來。

《經濟通通訊社28日專訊》