《神州經脈》政治局開會研究西藏搶險救援，標普維持中國主權信用評級A+

A股衝高回落，滬綜指全日(28日)收低0.11%報3952.18點，本周則漲1.2%，止兩連跌；深成指今日收跌0.68%，創業板指挫1.41%。滬深兩市成交額2.1萬億元(人民幣．下同)，較上一個交易日減242億元或1%；兩市近2800隻個股上漲。半導體產業鏈領跌，存儲方向跌幅較大。此外，醫藥板塊走低，萬邦醫藥(深:301520)跌17.6%，鍵凱科技(滬:688356)跌14.5%。至於農業股連日活躍，萬向德農(滬:600371)及敦煌種業(滬:600354)升停封板。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.7204，較上個交易日4時30分收盤價跌5點子，止三連升，全日在6.7203至6.7220之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報6.7811，較上個交易日升29點子，創8月20日以來逾一周新高。



*今日新聞精選*



1. 中國與尼泊爾邊境8月26日發生泥石流災情，造成西藏日喀則市吉隆縣吉隆口岸重大人員傷亡、失聯。國家主席習近平向尼泊爾總統鮑德爾致慰問電。另外，中共中央政治局今日召開會議，研究部署搶險救援工作，習近平主持會議。會議強調，要全力搜救國內外失聯人員，對尼泊爾受災地區提供緊急援助，開展國際救援合作；全面排查摸底風險隱患，抓緊開展青藏高原冰川冰湖資源調查等。官媒更新傷亡數字，截至28日15時，災害已致5人遇難，558人失聯。



2. 據《南華早報》援引知情人士報道，中美官員正在討論商界領袖是否隨中國國家主席習近平下月訪美，雙方同時準備延長去年10月在南韓釜山達成的為期一年的中美貿易休戰協議。習近平預計將於9月24日在華盛頓與美國總統特朗普會面。報道指，雙方正就中國企業界人士加入習近平代表團進行磋商，這項安排被視為互惠措施，以回應美國企業領袖早前隨特朗普訪華。不過，消息人士對由哪一方提出相關要求說法不一，最終決定亦尚未達成。



3. 標普今日確認中國主權信用評級為「A+」，評級展望仍為「穩定」，並表示預計未來一至兩年內，中國經濟增速將保持在4%或以上。中國財政部表示，該結果充分肯定中國宏觀經濟韌性、財政運行穩健性和風險防控有效性，體現了國際市場對中國高質量發展前景的信心。下半年，將繼續實施更加積極有為的宏觀政策，以更大力度落實財政金融協同促內需一攬子政策。中國經濟長期向好的基本面沒有改變，有信心、有能力持續鞏固良好發展態勢。



4. 國家發改委政策研究室副主任李超今日在新聞發布會上表示，機器人產業涉及人工智能、先進製造、新材料等諸多前沿技術，必須因地制宜，健康有序發展，立足本地的資源稟賦和產業優勢，找準定位，發揮優勢，防止盲目跟風、一哄而上。支持具身智能企業開展可靠性安全性測試，加速具身智能在製造、醫療、消費、服務、公共安全等領域的真實場景應用落地。



5. 據《路透》引述知情人士報道稱，上海計劃為在離岸市場發行債券的發行人提供補貼，並採取措施深化債務投資。據熟悉該計劃人士透露，上海市地方金融監督管理局提議針對諮詢、法務、銀行及其他費用提供一系列補貼，每筆發行最高可達220萬元。相關計劃尚未最終定案，可能會有變動。擬議的補貼將持續至2028年底，適用於發行規模超過2億元、期限為一年或以上的債券。中國人民銀行上海分行還允許境內銀行購買自貿區債券。



6. 國家發改委今日公布，8月28日24時起，國內汽、柴油零售限價每噸分別上調375元、360元。此次調價後，2026年的調價格局變為「十一漲五跌一擱淺」。全國平均來看，92號汽油、95號汽油和0號柴油每升分別上調0.29元、0.31元、0.31元。本輪成品油零售限價上調確認後，私家車單次加滿一箱50L的92號汽油，將多花14.5元。



7. 據《華爾街日報》援引知情人士報道，DeepSeek正尋求籌集74億美元，用於研發及擴建算力基礎設施。本輪融資將使DeepSeek的估值達到740億美元，並為其計劃明年進行的首次公開招股(IPO)充實資金儲備。知情人士稱，在最新一輪融資中，包括投資機構礪思資本(Monolith Management)和拾象科技(Shixiang)，以及電池巨頭寧德時代(深:300750)在內的現有股東，將向DeepSeek注入新資金。一些由中國地方政府機構支持的基金也計劃進行投資。



8. 據《科創板日報》報道，騰訊(00700)混元發布並開源新一代大語言模型Hy4 preview，總參數770B、激活參數49B，上下文長度突破1M。目前，Hy4 preview已經開源，並在WorkBuddy/CodeBuddy國內版及國際版、元寶、ima等騰訊產品同步首發。據悉，自2月重建基礎設施以來，混元大模型平均每兩個月迭代一次大版本，按此節奏，Hy4的下一版模型也將在近期陸續上線。